Траур "пофигу": в киевском гей-клубе устроили пати в День скорби по жертвам российской атаки (видео)

Киевский клуб устроил вечеринку несмотря на День траура из-за гибели 31 человека в Киеве

В Киеве, несмотря на объявление 1 августа Днем траура из-за российской утренней атаки 31 июля, некоторые заведения все равно проводили вечеринки. Одно такое "пати" попало на видео, а устроил его киевский гей-клуб Dark Room.

На странице клуба есть анонс вечеринки 1 августа. Отменять ее не стали даже, несмотря на то, что мэр Киева своим распоряжением объяыил этот день Днем траура по погибшим и запретил какие-либо развлекательные мероприятия.

"Пишут, что в клубе сидят несовершеннолетние, бегающие по улице в неадекватном состоянии. На замечание о дне траура владелец якобы ответил криком: "Мне пох*!"", — написал один из известных украинских каналов.

Отметим, что администрация заведения и его владельцы пока никак не комментировали ситуацию. На странице клуба присутствует только несколько анонсов – как будущих мероприятий, так и вечеринки 1 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, в Соломенском районе, в результате ракетных обстрелов со стороны России 31 июля был уничтожен подъезд многоэтажки и несколько частных домов. Для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты типа "Искандер-К", оснащенные кассетной боевой частью. Всего в результате российского теракта погиб 31 человек, еще 179 человек пострадали.

Перед этим Киев ночью 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага были разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.