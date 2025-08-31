"Можете называть меня Моисеем": чиновник сравнил киевлян с древними евреями

Чиновник рассказал о проблемах с транспортом на левом берегу

Глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов сравнил себя с библейским Моисеем. Он уже вызвался повести жителей своего района к "земле обетованной".

Об этом он рассказал в интервью NV, когда говорил о проблемах транспортного соединения левого берега с правым. По его словам, давние обещания о метро на Троещине являются обычной "лапшой".

Он отметил, что в государственных строительных нормах (ДБН) указано, что утром и вечером на правый берег можно добраться за 40 минут, однако по факту на это надо потратить около двух часов.

По его словам, проблему надо сначала объяснить местным жителям, а затем показать, как надо решать ее на практике, вместо того, чтобы кормить их пустыми обещаниями.

Можете назвать меня Моисеем, который в конце концов выведет народ Деснянского района на землю обетованную правды, чистоты и простоты, где обычный наземный транспорт будет вывозить 300 тыс людей с левого берега на правый утром и вечером, возвращать их домой не за два часа, а за условных 40 мин, как это написано в ДБНах Максим Бахматов

По словам чиновника, у него маршрут на Подол с Троещины занял час и 20 минут через Подольско-Воскресенский мост, который он назвал "недооткрытым". А вот через Северный мост у него доехать не получилось.

Это очень долго и — унизительно. Киев имеет 100 млрд грн бюджета. Для сравнения, Львов имеет 17 млрд Максим Бахматов

Как сообщалось ранее, 27 августа Бахматов попал в историю с дракой с заместительницей главы КГГА Анной Старостенко. Городской глава Виталий Кличко тогда осудил поступок чиновника и назвал его "проявлением вседозволенности".