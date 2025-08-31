"Можете називати мене Мойсеєм": чиновник порівняв киян із давніми євреями

Чиновник розповів про проблеми з транспортом на лівому березі

Голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов порівняв себе з біблійним Мойсеєм. Він уже зголосився повести мешканців свого району до "землі обітованої".

Про це він розповів в інтерв’ю NV, коли говорив про проблеми транспортного сполучення лівого берега з правим. За його словами, давні обіцянки про метро на Троєщині є звичайною "лапшою".

Він зазначив, що у державних будівельних нормах (ДБН) зазначено, що вранці та ввечері на правий берег можна дістатися за 40 хвилин, проте за фактом на це треба витратити близько двох годин.

За його словами, проблему треба спочатку пояснити місцевим жителям, а потім показати, як треба вирішувати її на практиці замість того, щоб годувати їх порожніми обіцянками.

Можете назвати мене Мойсеєм, який врешті-решт виведе народ Деснянського району на землю обітовану правди, чистоти та простоти, де звичайний наземний транспорт вивозитиме 300 тис людей з лівого берега на правий уранці та ввечері, повертати їх додому не за дві години, а за умовних 40 хв. Максим Бахматов

За словами чиновника, у нього маршрут на Поділ із Троєщини зайняв годину та 20 хвилин через Подільсько-Воскресенський міст, який він назвав "недовідкритим". А ось через Північний міст йому доїхати не вийшло.

Це дуже довго і принизливо. Київ має 100 млрд. грн бюджету. Для порівняння, Львів має 17 млрд. Максим Бахматов

Як повідомлялося раніше, 27 серпня Бахматов потрапив в історію із бійкою із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко. Міський голова Віталій Кличко тоді засудив вчинок чиновника та назвав його "проявом вседозволеності".