Вместо истории — бизнес-центр: в столице могут снести символ украинской независимости

На месте постройки может появиться очередной офисный центр

Дом в самом центре столицы, в котором Михаил Грушевский провозгласил независимость Украины, суд признал "неисторическим". Тем самым сооружение осталось без охранного статуса и может быть снесено.

Судья Киевского окружного административного суда Игорь Лыска отказал в удовлетворении Офиса генпрокурора отменить решение Министерства культуры о признании здания по ул. Софиевской, 20/21 неисторической и малозначимой для культурного наследия. Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Что нужно знать:

Киевский окружной административный суд подтвердил лишение дома на Софиевской, 20/21 охранного статуса

По преданию, на балконе здания 22 января 1918 года Михаил Грушевский провозгласил независимость УНР

На месте этого сооружения планируют построить офисный центр

Согласно городским легендам, на балконе этого дома 22 января 1918 г. председатель Центральной Рады Михаил Грушевский торжественно произнес IV Универсал Украинской Народной Республики, который определял государственный суверенитет украинского государства.

Дом на улице Софиевская

Прямых доказательств того, что Михаил Грушевский действительно провозглашал независимость УНР в том доме, не нашли, но сооружение можно увидеть на архивных кадрах, которые освещали эти исторические события.

На месте дома планируется построить офисный центр.

Напомним, "Телеграф" писал о громком скандале, произошедшем из-за "дома Грушевского". Общественность и киевские власти пытались сохранить сооружение от застройщика, который хотел избавить здание статуса памятника местного значения.