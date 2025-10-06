Замість історії — бізнес-центр: у столиці можуть знести символ української Незалежності

На місці будівлі може з'явитися черговий офісний центр

Будинок у самому центрі столиці, у якому Михайло Грушевський виголосив незалежність України, суд визнав "неісторичним". Тим самим, споруда залишилася без охоронного статусу й може бути знесена.

Суддя Київського окружного адміністративного суду Ігор Лиска відмовив у задоволенні позову Офісу генпрокурора скасувати рішення Міністерства культури щодо визнання будівлі на вул. Софіївській, 20/21 неісторичною та малозначимою для культурної спадщини. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За міськими легендами, на балконі цього будинку 22 січня 1918 року голова Центральної Ради Михайло Грушевський урочисто виголосив IV Універсал Української Народної Республіки, який визначав державний суверенітет української держави.

Прямих доказів того, що Михайло Грушевський дійсно виголошував незалежність УНР у тому будинку, не знайшли, але споруду можна побачити на архівних кадрах, які висвітлювали ті історичні події.

На місці будинку планують спорудити офісний центр.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про гучний скандал, який стався через "будинок Грушевського". Громадськість та київська влада намагалися зберегти споруду від забудовника, який хотів позбавити будівлю статусу пам’ятки місцевого значення.