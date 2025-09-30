В Украине увеличится цена на продукты из-за похолодания: какими овощами стоит запастись уже сейчас

Эксперты предупреждают: пиковые цены на некоторые овощи могут моментально подняться на 3-5 гривен за килограмм

Украинцам придется готовиться к очередному удару по кошельку. С наступлением холодов овощи на рынках и в магазинах традиционно дорожают, и нынешняя зима не станет исключением. И виноваты не столько холода, сколько проблемы с хранением продукции в Украине.

"Телеграф" продолжает цикл материалов о рынке овощных культур. На этот раз рассказываем, почему овощи подорожают именно сейчас, какие цены ждут потребителей зимой и что стоит за сезонным скачком стоимости продуктов.

Похолодание за окном – подорожание на прилавках: как температура влияет на цены овощей

Александр Охрименко. эксперт

Урожай овощных культур в этом году достаточно высок — картофеля собрали на 25% больше, чем в прошлом году, с другими овощами тоже все в порядке. Казалось бы, урожай собран, овощи есть – почему они должны дорожать? На самом деле, проблема кроется не в количестве продукции, а в возможности ее сохранить. Александр Охрименко, эксперт по экономическим вопросам, объясняет: в Украине критически не хватает качественных овощехранилищ. "Даже в специализированных складах потери составляют 10-15 процентов, а таких современных хранилищ в стране единицы", — объясняет он в комментарии "Телеграфу".

Поэтому Украина вынуждена завозить овощи из-за границы, а импортная продукция автоматически стоит дороже.

Настоящая проблема не в том, чтобы собрать урожай, а в том, как сохранить его до весны. Большинство частных хозяйств держат овощи в обычных погребах, не выдерживающих критических морозов, Александр Охрименко.

Как только на улице становится холоднее, цены на овощи поднимаются – это неизменная закономерность. Причем существует прямая зависимость: чем холоднее зима, тем сильнее растут цены. Если температура держится в пределах нормы, удорожание умеренное. Но когда ударяют морозы, большинство овощей в частных погребах просто вымерзает, и цены взлетают резко.

Картофель за 17 гривен и окна для заработка: что определяет стоимость овощей зимой

Оксана Руженкова, фото — Интерфакс

Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства, прогнозирует: картофель этой зимой вряд ли будет стоить дороже 15-17 гривен за килограмм. Это касается обычного продовольственного картофеля – не мытого, не фасованного. Даже в самые жесткие морозы стоимость не превысит этого предела, считает эксперт.

Но цены на другие овощи борщового набора могут возрасти гораздо больше. Механизм удорожания прост и в то же время хитер.

Когда температура падает до минус 8-10 градусов, хозяйства с хранилищами не спешат открывать камеры. Если после открытия трейдеры не приедут быстро за продукцией, овощи начнут терять влагу, усыхать и фермер недополучит свою прибыль, Оксана Руженкова.

Поэтому в самые холодные дни фермеры держат хранилища закрытыми. На рынке появляется искусственный недостаток, и торговцы получают возможность поднять цены. Это называют погодными окнами для заработка. Точно предсказать такие моменты невозможно – все зависит от погоды. Но схема работает всегда одинаково: похолодание плюс две недели после него и цены на овощи мгновенно растут на 3-5 гривен за килограмм.

Однако когда именно это произойдет, спрогнозировать сложно. Обычно так называемая "пиковая" цена наблюдается в январе или феврале.

Почему Украина не может хранить свой урожай и что с этим делать

Овощехранилище имеет необходимую температуру и влажность

Ситуация с хранением овощей в Украине почти критична. У страны достаточно плодородных земель, климат позволяет выращивать хорошие урожаи, но инфраструктуры для хранения катастрофически не хватает. Старые советские овощехранилища давно отработали свой ресурс, а новых строится мало.

Как выглядит овощехранилище в Украине

Частные фермеры вынуждены полагаться на традиционные методы – погреба и подвалы. Но такие условия хранения не выдерживают температурные колебания. Один сильный мороз – и часть запасов пропадает. Это приводит к тому, что зимой на рынке появляется меньше отечественных овощей, зато растет доля импорта.

Как хранится морковь в овощехранилище

Импортные овощи проходят долгий путь, их транспортировка стоит дорого, плюс таможенные пошлины и наценка посредников. Все это ложится на плечи покупателя. Пока в Украине в каждой области не появятся современные хранилища с регулируемой температурой и влажностью, избежать подорожания овощей зимой не удастся. Потребителям остается только готовиться к сезонным скачкам цен и рассчитывать на мягкую зиму.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы начали отказываться от консервирования. Об этом ярко говорит провал с продажей сахара.