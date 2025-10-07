"За такие деньги можно целый киоск купить". Украинка взбудоражила сеть необычной шаурмой (видео)

В цену заведение сразу включило чаевые

В Украине немало не бюджетных заведений, и большинство из них в Киеве. Так, например, украинка показала, где продают шаурму за почти 2 тысячи грн и нарвалась на волну хейта.

Соответствующее видео завирусилось в ТикТок. По словам автора, покупала она шаурму в заведении "Not fish only".

На видео девушка показывает, что заказала в кафе шаурму за 1560 грн цена за одну порцию. Особенность заведения заключается в том, что приносят блюдо в специальном деревянном кейсе, что-то вроде сундука. Шаурма завернута в хороший пергамент и перевязана веревкой. Еда имеет мясо краба и креветки, а также стандартный овощной набор и соус.

"Шаурма настолько большая, что я осилила только одну половинку", — говорит девушка.

Она добавила, что по вкусу шаурма как крабовый салат в лаваше. Даже пошутила, не добавляют ли туда порой крабовые палочки из АТБ. Общий чек похода в заведение составил 2700 грн. Интересно, что заведение сразу включило туда чаевые, а именно 12% от общей суммы.

Меню "Not fish only"

В комментариях пользователи не оценили ни заведение, ни блюдо. Многие писали, что это высокие цены за шаурму даже в Киеве. Были и шутки, что в Житомире за такие деньги можно купить киоск шаурмы.

