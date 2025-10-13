Самый известный "блошиный" рынок Одессы. Какая участь постигла легендарный "толчок" (фото)

Его построили еще в 1833 году

В Украине есть немало старых рынков, которые до сих пор работают. Многие такие базары находятся именно в Одессе, к которым относится и Староконный рынок.

"Телеграф" расскажет его историю и покажет, как он выглядел почти 200 лет назад. Заметим, что местные довольно часто называли этот рынок "толчок" от слова "толкучка", то есть толпа.

Староконный рынок или базар – один из старейших существующих одесских рынков. Он был организован как базар со скотом на окраине города еще в 1833 году. Сначала там долго продавали скот и некоторые фермерские продукты, но со временем сфера торговли разрослась.

Староконный рынок, 1974

Староконный рынок в 80-х годах

Сейчас рынок находится в районе Молдованки, ведь в 1989 году вынужденно переехал на "7 километр". Однако до этого постепенно рынок застраивался магазинчиками и прилавками на продажу зелени, плодов, хлеба и других продуктов.

Объявление о переносе рынка

Староконный рынок сейчас

Заметим, что в 1989 году рынок был переведен за город, на "7-й километр", где до этого были кукурузные поля. Однако это не уничтожило спрос людей, а даже наоборот, многие горожане приезжали сюда покупать и продукты, и вещи. Именно тогда и начали Староконный рынок называть "толчок", ведь спрос на него был немалым. В советское время здесь можно было купить все: от эксклюзивных джинсов, привезенных моряками из-за границы, до товаров широкого потребления, которых катастрофически не хватало в магазинах.

