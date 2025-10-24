"Почему животное должно страдать?" Киевлянин, просящий милостыню с собакой в холод, смутил украинцев (фото)

Годом ранее на этого человека уже вызывали полицию

В сети вызвал негодование мужчина, который ежедневно сидит со своей собакой возле метро Арсенальная в Киеве и просит милостыню. Одна из очевидцев крайне возмущена тем, что собака постоянно дрожит от холода.

Что нужно знать:

Киевляне жалуются на мужчину, который сидит с собакой на холоде и просит милостыню

Каждое утро хозяина с собакой замечают возле станции метро Арсенальная

Год назад в сети уже обсуждали ситуацию с этим мужчиной и даже вызывали на него полицию

Соответствующий пост опубликовала на своей странице в соцсети жительница Киева Наталья Литвинова. Она разместила соответствующую фотографию, на которой запечатлен мужчина с собакой и рядом с ним коробка, куда прохожие могут кидать деньги или какие-нибудь вещи.

"Людей", которые используют животных для выпрашивания подаяния, нужно привлекать к Уголовной ответственности. Каждое утро господин сидит возле метро Арсенальная со спаниелем. Спаниель дрожит от холода пишет автор поста.

В Киеве мужчина с собакой просит милостыню. Фото: Наталья Литвинова / Facebook

Также она отметила, что на табличке указано, что у мужчины есть 15 собак.

Никогда не понимала, почему животное должно страдать от действий человека? подытожила киевлянка.

В комментариях под постом она добавила, что рядом находились патрульные полицейские, но они никак не отреагировали на мужчину.

Годом ранее в одной из киевских групп в Facebook уже писали об этом мужчине. Автор поста указывал, что якобы других собак у мужчины нет, как и нет документов на спаниеля.

В Киеве мужчина с собакой просит милостыню. Фото: Facebook/ "Загубилась/знайдена собака Київ та область"

В комментариях под этим постом писали, что на мужчину вызывали полицию.

Комментарии в сети

