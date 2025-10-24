"Чому тварина має страждати?" Киянин, який просить милостиню із собакою в холод, збентежив українців (фото)

Роком раніше на цю людину вже викликали поліцію

У мережі викликав обурення чоловік, який щодня сидить зі своїм собакою біля метро Арсенальна у Києві та просить милостиню. Одна з очевидців вкрай обурена тим, що собака постійно тремтить від холоду.

Що потрібно знати:

Кияни скаржаться на чоловіка, який сидить із собакою на холоді та просить милостиню

Щоранку господаря із собакою помічають біля станції метро Арсенальна

Рік тому в мережі вже обговорювали ситуацію із цим чоловіком і навіть викликали на нього поліцію

Відповідну посаду опублікувала на своїй сторінці у соцмережі мешканка Києва Наталія Литвинова. Вона розмістила відповідну фотографію, на якій зображений чоловік із собакою та поруч із ним коробка, куди перехожі можуть кидати гроші або якісь речі.

"Людей", які використовують тварин для випрошування милостині, потрібно притягувати до Кримінальної відповідальності. Щоранку пан сидить біля метро Арсенальна зі спанієлем. Спанієль тремтить від холоду пише автор посту.

У Києві чоловік із собакою просить милостиню. Фото: Наталія Литвинова/Facebook

Також вона зазначила, що на табличці зазначено, що чоловік має 15 собак.

Ніколи не розуміла, чому тварина має страждати від дій людини? підсумувала киянка.

У коментарях під постом вона додала, що поряд були патрульні поліцейські, але вони ніяк не відреагували на чоловіка.

Роком раніше в одній із київських груп у Facebook уже писали про це чоловіка. Автор посту вказував, що нібито інших собак чоловік не має, як і немає документів на спанієля.

У Києві чоловік із собакою просить милостиню. Фото: Facebook/ "Згубився/знайдений собака Київ та область"

У коментарях під цією посадою писали, що на чоловіка викликали поліцію.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зооволонтери врятували з рук мисливців рідкісного вовка. Його збиралися продати для жорстокого розваги, щоб нацьковувати на собак.