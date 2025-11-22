Сотня свечей и тихая скорбь. Как в Киеве почтили память жертв Голодомора (репортаж)

Украинцы в ХХ ст. пережили три Голодомора: 1921-1923-го, 1932-1933-го и голод 1946-1947 годов

В Киеве в субботу, 22 ноября, состоялась церемония памяти жертв Голодомора. К мероприятию присоединились третий президент Украины Виктор Ющенко и легенды киевского "Динамо" Алексей Михайличенко и Леонид Буряк.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым. Мероприятие памяти состоялось на площади "Жертва судьбы" в парке Вечной Славы у памятника девочки "Горькая память детства".

На фото видно, что почтить память жертв геноцида пришло много украинцев. Все зажигали свечи и стояли в тихой скорби у мемориала. К мероприятию также присоединились Ющенко и легенды киевского "Динамо" Алексей Михайличенко и Леонид Буряк.

Виктор Ющенко почтил память жертв Голодомора

Алексей Михайличенко и Леонид Буряк почтили память жертв Голодомора

Зажженные свечи во время памяти жертв Голодомора в Киеве

Молебен проходил у известной скульптуры девочки "Горькая память детства". Девочка с босыми ногами, в одной рубашке, держит в руках пять колосков — этот образ напоминает об ужасных событиях 1932–1933 годов, когда Украина пережила один из самых страшных и жестоких периодов в своей истории — Голодомор.

Скульптура "Горькая память детства"

Виктор Ющенко почтил память жертв Голодомора

Дети держат свечи во время почтения памяти жертв Голодомора

Чествование памяти жертв Голодомора в Киеве

Добавим, что президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская также почтили память жертв Голодомора. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры глава государства с супругой приняли участие в молитвенном мероприятии в память о жертвах голодоморов в Украине. После завершения молитвы Владимир и Елена Зеленские, представители военно-политического руководства и духовенства прошли шествием в Национальный музей Голодомора-геноцида.

