Сотня свечей и тихая скорбь. Как в Киеве почтили память жертв Голодомора (репортаж)
Украинцы в ХХ ст. пережили три Голодомора: 1921-1923-го, 1932-1933-го и голод 1946-1947 годов
В Киеве в субботу, 22 ноября, состоялась церемония памяти жертв Голодомора. К мероприятию присоединились третий президент Украины Виктор Ющенко и легенды киевского "Динамо" Алексей Михайличенко и Леонид Буряк.
Об этом свидетельствуют фото, сделанные корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым. Мероприятие памяти состоялось на площади "Жертва судьбы" в парке Вечной Славы у памятника девочки "Горькая память детства".
Что нужно знать:
- В Киеве состоялся молебен у музея-мемориала Голодомора вечером 22 ноября
- Мероприятие посетили не только простые украинцы, но и экс-президент, и известные спортсмены
На фото видно, что почтить память жертв геноцида пришло много украинцев. Все зажигали свечи и стояли в тихой скорби у мемориала. К мероприятию также присоединились Ющенко и легенды киевского "Динамо" Алексей Михайличенко и Леонид Буряк.
Молебен проходил у известной скульптуры девочки "Горькая память детства". Девочка с босыми ногами, в одной рубашке, держит в руках пять колосков — этот образ напоминает об ужасных событиях 1932–1933 годов, когда Украина пережила один из самых страшных и жестоких периодов в своей истории — Голодомор.
Добавим, что президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская также почтили память жертв Голодомора. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры глава государства с супругой приняли участие в молитвенном мероприятии в память о жертвах голодоморов в Украине. После завершения молитвы Владимир и Елена Зеленские, представители военно-политического руководства и духовенства прошли шествием в Национальный музей Голодомора-геноцида.
