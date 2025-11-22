Сотня свічок та тиха скорбота. Як у Києві вшанували пам’ять жертв Голодомору (репортаж)

Українці у ХХ ст. пережили три Голодомори: 1921-1923-го, 1932-1933-го і голод 1946-1947 років

У Києві у суботу, 22 листопада, відбулась церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору. До заходу приєднались третій президент України Віктор Ющенко та легенди київського "Динамо" Олексій Михайличенко та Леонід Буряк.

Про це свідчать фото, які зробив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Захід пам'яті відбувся на площі "Жорна долі" у Парку Вічної Слави біля пам'ятника дівчинки "Гірка пам’ять дитинства".

Що треба знати:

У Києві відбувся молебень біля музею-меморіалу Голодомору ввечері 22 листопада

Захід відвідали не тільки прості українці, а й експрезидент та відомі спортсмени

На фото видно, що вшанувати пам'ять жертв геноциду прийшло чимало українців. Усі запалювали свічки та стояли в тихій скорботі біля меморіалу. До заходу також долучився Ющенко та легенди київського "Динамо" Олексій Михайличенко та Леонід Буряк.

Віктор Ющенко вшанував пам'ять жертв Голодомору

Олексій Михайличенко та Леонід Буряк вшанували пам'ять жертв Голодомору

Запалені свічки під час вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві

Молебень проходив біля відомої скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства". Дівчинка з босими ногами, в одній сорочці, тримає в руках п’ять колосків — цей образ нагадує про жахливі події 1932–1933 років, коли Україна пережила один із найстрашніших та найжорстокіших періодів у своїй історії — Голодомор.

Скульптура "Гірка пам’ять дитинства"

Віктор Ющенко вшанував пам'ять жертв Голодомору

Діти тримають свічки під час вшанування пам'яті жертв Голодомору

Вшанування пам'яті жертв Голодомору в Києві

Додамо, що президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували пам'ять жертв Голодомору. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава держави з дружиною взяли участь у молитовному заході в пам’ять про жертв голодоморів в Україні. Після завершення молитви Володимир та Олена Зеленські, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

