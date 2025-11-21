День памяти жертв Голодомора: когда зажигать свечу и что означает эта акция

Каждый год украинцы в этот день склоняют головы в глубокой скорби

В пятницу, 22 ноября, в Украине будут чтить память жертв Голодомора. В этот день принято ставить на подоконник зажженную свечу и присоединяться к общенациональной минуте молчания.

Что известно:

День памяти жертв Голодомора ежегодно отмечается в Украине в четвертую субботу ноября

В этот день украинцы присоединяются к акции "Зажги свечу", инициатором которой стал американский историк

Во сколько зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора и зачем

День памяти жертв Голодомора был учрежден 26 ноября 1998 года указом президента Украины Леонида Кучмы. Отмечается он в четвертую субботу ноября, в 2025 году эта дата припадает на 22 ноября.

В 2006 году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

День памяти жертв Голодомора в 2025 году отмечается 22 ноября

Зажигать свечу в этот день — это не просто символ памяти миллионов жертв страшной трагедии, но и знак силы духа, а также надежды, что подобные события больше никогда не повторяться. Пламя от свечей превращается в мощный символ света, побеждающий тьму.

В День памяти жертв Голодомора украинцы в 16:00 приобщаются к акции "Зажги свечу". В это время начинается общенациональная минута молчания.

Украинцев призывают присоединиться к акции "Зажги свечу"

Известно, что инициатором акции памяти выступил американский историк Джеймс Мейс, посвятивший годы исследованию Голодомора в Украине.

Давайте в этот день поставим на подоконник зажженную свечу, чтобы вспомнить миллионы расстрелянных, умерших от голода. Многие из них не успели оставить на этой земле своего прямого продолжения – сыновей и дочерей. Горящие в наших окнах огоньки свечей станут знаком того, что они не забыты, что и они имеют потомков, которые их помнят Джеймс Мейс

