Знищили пам’ятку Києва? Що відомо про зупинене будівництво на Подолі (фото)

Департамент охорони культурної спадщини провів інспекцію на одному з об'єктів

У Києві було припинено будівельні роботи на Подолі. Адже Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав відповідний припис.

Що треба знати:

Інспекція виявила на Подолі проведення непогоджених земельних робіт

Будівництво на стадії закладання фундаменту припинено

Як зазначили в департаменті, інспекція виявила проведення непогоджених земельних робіт, влаштування бетонних плит та будівництво підпірної стіни на Подолі за адресою: провулок Цимлянський, 3.

Спеціалісти департаменту проводили візуальне обстеження визначеної території 8 грудня. Було зафіксовано незаконні земельні роботи та закладку бетонних паль.

"Зазначені вище роботи не передбачені погодженим проєктом "Реконструкція нежитлового будинку (літ. А) під офісно-учбовий центр за адресою: місто Київ, Подільський район, провулок Цимлянський, 3", — йдеться у повідомленні.

Незаконне будівництво на Подолі

У департаменті наголосили, що на території пам’ятки забороняються будь-які роботи щодо землеустрою, будівництва, протизсувних та інших інженерних заходів, археологічних досліджень, реставрації пам’яток, реконструкції та благоустрою території без погодження проєктів з державними органами управління у сфері охорони культурної спадщини.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" використання пам’ятки має здійснюватися відповідно до визначених або встановлених режимів використання, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки та забезпечує збереження матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

"Департаментом видано Припис з вимогою припинити проведення будь-яких будівельних робіт, не передбачених погодженою проєктною документацією", — резюмували у відомстві.

Закладка бетонних паль на Подолі

Що відомо про забудову Подолу

Нещодавно в Києві на Подолі знесли історичну будівлю. Повністю знищено Поліцейську дільницю 1902 року. А на ділянці, де знаходилась 120-річна будівля, копають котлован. Окрім того, що ця будівля мала неабияку історичну та архітектурну цінність, роботи бульдозерами та екскаваторами проводять під виглядом… "археологічних вишукувань".

Цинізм забудовника та порушення усіх чинних норм вражає. Адже статус "пам’ятка археології" накладає серйозні обмеження щодо ведення на територіях під такими спорудами будь-яких будівельних робіт. Будівельники вже спілкувались з поліцією, якій розповіли про "археологічні вишукування" … бульдозерами.

Хто ж стоїть за цим будівництвом та чому власник компанії має проросійський слід, читайте в матеріалі "Хто нищить пам’ятки Києва: бізнесмен з медичним бекграундом пройшовся бульдозером по Подолу".