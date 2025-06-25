Коррупция, обстрелы или падение уровня жизни: что больше всего беспокоит украинцев сегодня (исследование)

Украинцы выбрали проблемы, которые беспокоят их больше всего

По результатам совместного исследования трех социологических компаний — Институт стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" и ежемесячное издание "Барометр общественных настроений" почти 52% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном или скорее неправильном направлении. Исследование проводилось с 6 по 11 июня 2025 методом личных интервью face-to-face с использованием планшетов (CAPI).

"Телеграф" получил результаты исследования. Оно охватило 2000 респондентов по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов и зон боевых действий.

В частности, 25,9% опрошенных ответили, что страна движется "скорее в неправильном направлении", еще 30,3% — "в неправильном направлении". Вместе с тем 25,6% респондентов считают, что ситуация скорее развивается в правильном направлении, а 9,5% полностью разделяют это мнение. Еще 8,8% затруднились с ответом.

Результаты ответа на вопрос о развитии ситуации в Украине

Оценивая изменения за последний год, 59,9% респондентов заявили, что общая ситуация в Украине ухудшилась. Для 31,7% она осталась без изменений, а только 5,9% полагают, что ситуация улучшилась.

В то же время на вопрос о будущем 2026 украинцы дали несколько более оптимистичные оценки. Да, 24% верят, что ситуация в стране улучшится, еще 28,9% прогнозируют, что она останется без изменений. 32,9% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения.

Какое развитие ситуации украинцы предполагают на 2026 год

Среди основных факторов, которые, по мнению граждан, влияют на общую ситуацию в стране, первое место занимает высокий уровень коррупции на государственном уровне — его указали 48,5% опрошенных. Далее следуют постоянные атаки дронов и ракет на объекты инфраструктуры (41,7%) и снижение уровня жизни населения (41,1%).

Также существенную проблему украинцы называют захват Россией новых территорий Украины (34,9%), агрессивные методы мобилизации (26,4%) и непрофессионализм и ошибки власти (23,9%). В то же время такие факторы, как снижение международной помощи, бытовая коррупция или перебои с электроснабжением, набрали гораздо меньше голосов.

Самой главной проблемой украинцы считают уровень коррупции в государстве

Опрос не проводился в Крыму, на территории Луганской области, временно оккупированных районах и зонах активных боевых действий. Организаторы исследования отмечают, что выборка приближенно репрезентативной для всей страны с учетом возраста, пола, типа поселения и региональной структуры населения, включая перемещенных лиц и тех, кто находится за рубежом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что попытка апеллировать к россиянам во время войны является стратегически ошибочным шагом для украинцев. Такая коммуникация не только малоэффективна, но и может повлиять на враждебную идеологию и ослабить национальную идентичность.