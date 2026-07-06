Россия прекратила атаковать "Кинжалами": стало известно, почему так

Прошлой ночью над нашей страной было сбито/подавлено 363 вражеских воздушных целей

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Для удара по Украине в ночь на 6 июля Россия использовала 68 ракет, однако "Кинжалов" среди них не было. Основным направлением удара стал Киев, есть попадания в многоэтажки, погибшие и пострадавшие.

Почему Россия начала реже использовать аэробалистические ракеты "Кинжал", "Телеграфу" объяснил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. По его словам, уменьшение использования этих ракет может быть обусловлено снижением ресурса их носителей, а также отсутствием эффекта внезапности при обстреле.

"Россияне вместо "Кинжалов" активнее пускают квазибаллистические "Цирконы" с наземных пусковых, передвижения и пуски с наземных пусковых значительно сложнее отследить, чем с воздушного носителя. Собственно о вылетах Миг-31 мы знаем сразу, поэтому можем готовиться к использованию "Кинжалов ", — пояснил он.

Ракета "Циркон", характеристики. Инфографика: "Телеграф"

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 6 июля

По данным Воздушных Сил Украины, начиная с 18:00 5 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. Враг использовал 68 ракет и 351 беспилотник. Были сбиты/подавлены 363 воздушных цели: 37 ракет и 326 беспилотников.

Какие ракеты использовала РФ:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400";

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников разных типов:

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

326 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА на 34 локациях. Также произошло падение сбитых (обломки) дронов на 16 локациях.

Как сообщал "Телеграф", город Вишневое Киевской области подвергся российской атаке в ночь на 6 июля, есть пострадавшие. Жителей просят не приближаться к месту поражения, так как существует большая опасность повторной детонации взрывоопасных предметов.