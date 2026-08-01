16 тысяч пластиковых бутылок вместо кирпичей: дом, удивляющий с первого взгляда (фото)

Здание оказалось полностью пригодным для жизни

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Необычный дом, построенный из тысяч пластиковых бутылок, стал настоящей сенсацией в соцсетях. Его создатели доказали, что обычный мусор может получить вторую жизнь, а экологическое строительство — быть не только полезным для окружающей среды, но и практичным.

Об этом сообщает турецкое издание Mynet.

Речь идет о проекте, реализуемом в Индии, где две женщины-предпринимательницы решили построить жилье, использовав примерно 16 тысяч пластиковых бутылок. Внутрь бутылок поместили около 12–13 тонн пластиковых отходов, которые практически невозможно переделать традиционными способами.

Таким образом, удалось не только сократить количество мусора, но и создать крепкие стены.

Этот проект заинтересовал многих

Для строительства дома почти не использовали современные строительные материалы. Вместо цемента и химических смесей применили природные компоненты – глину, землю и коровий навоз.

Такая технология известна уже многие столетия и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Благодаря этому даже в жаркую погоду внутри дома сохраняется комфортная температура без кондиционеров.

Авторы проекта объясняют, что стремились показать альтернативный подход к строительству в регионах, где проблема пластикового мусора стоит особенно остро. Они уверены, что подобные решения могут помочь одновременно бороться с загрязнением окружающей среды и уменьшать затраты на строительство жилья.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о доме из Китая, который можно собрать через час: он стоит не так уж дорого.