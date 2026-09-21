Гулял в парке как свой: дикого рогатого гостя заметили прямо посреди Киева (видео)

Сейчас у лосей брачный сезон, и они становятся менее осторожными

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С утра в понедельник, 21 сентября, в Киеве заметили лось. Животное гуляло по парку и забрело в один из дворов жилого комплекса "Академмістечко".

Видео лося посреди Киева публикуют в сети. Его видели в районах "Святошин" и "Академмистечко". Судя по кадрам, рогатый был дезориентирован и находился в состоянии замешательства.

Академгородок расположен на окраине Киева, рядом расположены леса. Вероятно, оттуда животное и забежало в город.

"Академгородок" на карте Киева

Почему лось мог забежать в город

Ранняя осень — брачный сезон у лосей. В сентябре самцы становятся очень активными и теряют свою обычную осторожность. В поисках самок лоси преодолевают большие расстояния и могут случайно забрести в жилые районы.

Лось

Добравшись до окраины города, лось пугается шума машин, бродячих собак или людей. В панике животное начинает беспорядочно бегать и теряет ориентацию. В таком состоянии лось забегает во дворы и даже в подъезды, пытаясь спрятаться.

Лоси — самые крупные современные млекопитающие семейства оленевых, травоядные копытные. Они могут весить от 360 до 600 кг и достигать высоты в холке 2,3 м. У лося массивное тело, высокие ноги, короткая шея и характерные рога у самцов. Лось занесен в Красную книгу Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на трассе увидели диких животных. Несколько лосей перебегали дорогу прямо во время интенсивного движения транспорта.