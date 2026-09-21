Саакашвили нашел неожиданную духовную подружку в заключении: "немного старше меня, но..."

Он пригласил украинку на обед в будущем

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Михеил Саакашвили – бывший глава Одесской ОГА, советник президента Украины и третий президент Грузии уже шестой год находится в заключении. Он рассказал, что единственное его занятие в маленькой одиночной камере, — чтение, и у него появилась "неожиданная духовная подружка, то есть soulmate (родственная душа, — ред.), в лице Оксаны Забужко".

Об этом Саакашвили рассказал в Facebook. Оксана Забужко — известная украинская писательница, общественный деятель, поэтесса, публицистка. По словам Саакашвили, он был лично знаком с ней еще во время своего губернаторства в Одессе.

Однако, пишет Саакашвили, сейчас Забужко снова "пришла" к нему, — в своих книгах. Он читает ее "Після третього дзвінка вхід до зали забороняється", "Як рубали вишневий сад", "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу", "Музей покинутих секретів", "Notre Dame d’Ukraine".

"А здесь я хочу сказать, что, несмотря на то, что Оксана Забужко немного старше меня, я тоже себя с ней идентифицирую. Я, как и она, рос в семье интеллектуалов на другом конце империи, в Тбилиси. От меня до Луцка — 3000 километров … Мы с Оксаной росли в советских стереотипах и пытались из них вырваться. Это видно из ее раннего творчества в поздние советские годы, и это мне близко по духу", – пишет Саакашвили.

Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Он добавляет, что ему есть о чем говорить с Забужко. Однако сейчас возможности нет, потому что писательница "залезла в танк и у нее свой фронт борьбы за Украину по всему миру". Однако, добавляет он, когда "Украина будет свободна от российских атак", а Саакашвили освободят из тюрьмы, он приглашает Забужко на обед.

"И, может, она тоже обнаружит во мне soulmate", — пишет он.

Оксана Забужко — выдающаяся украинская писательница, поэтесса, эссеистка, литературовед и публицистка, которая является одной из самых известных и влиятельных фигур современной украинской литературы и интеллектуального пространства. Ее книги переведены на многие языки. Писательница много путешествует по миру, презентуя свои произведения и выступает с лекциями и обращениямик европейским институциям об исторических истоках и контексте российско-украинской войны.

Оксана Забужко. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Недавно Саакашвили спел гимн Украины в зале суда в Тбилиси

По словам политика, чтобы поддержать Украину в борьбе с российским агрессором, он хотел прийти на рассмотрение дела в военной форме ВСУ, однако ему запретили. Тогда он решил поддержать Украину другим способом и спел гимн.

"Теперь некоторые люди спросят меня, почему не гимн Грузии? Во-первых, Украина борется, и я, как гордый гражданин, борюсь здесь вместе с ней. Во-вторых, национальный гимн "Свобода" я заслужил также в своей борьбе и подарил его грузинам, как и государственный флаг. Но сейчас именно Украина нуждается в моей поддержке", — объяснил Саакашвили.

Почему Саакашвили в тюрьме

Бывший президент Грузии отбывает наказание по нескольким приговорам. Его осудили по делам о превышении полномочий, растрате государственных средств и незаконном пересечении грузинской границы. Саакашвили и его защита считают, что его преследуют по политическим мотивам по указанию Кремля, так как власти Грузии пророссийские.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой путь прошел Саакашвили в украинской политике. Он начал с выступлений на Евромайдане в 2013-2014 годах.