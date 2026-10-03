Угадывать больше не придется. "УЗ" добавила полезную подсказку для пассажиров в приложение

Чтобы не ехать спиной вперед

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В приложении "Укрзалізниці" пассажиры заметили новую деталь при выборе места — теперь на схеме вагона можно увидеть направление движения поезда. Соответствующее изменение обсуждают пользователи Тhreads.

Ранее пассажирам приходилось самостоятельно выяснять, как будет стоять вагон во время движения, или просто угадывать. "Телеграф" расскажет, зачем нужна такая подсказка и почему она особенно важна для тех, кого укачивает в дороге.

Зачем знать, куда едет вагон

При выборе места в приложении на схеме вагона появилась надпись "Направление движения поезда" со стрелками. Благодаря этому пассажир может понять, в какую сторону будет ехать поезд, и соответственно выбрать место.

Пост из Threads

Для части пассажиров направление сиденья — не просто вопрос удобства. Людей, склонных к укачиванию, во время поездки могут беспокоить тошнота, головокружение, холодный пот и другие симптомы.

Ученые объясняют это конфликтом сигналов, которые поступают от вестибулярной системы, зрения и других сенсорных систем. Для уменьшения симптомов во время поездки, в частности, советуют смотреть вперед и наружу и по возможности видеть горизонт.

Поэтому возможность сразу увидеть направление движения может быть полезной для пассажиров, которые пытаются выбрать место лицом вперед. Раньше это не всегда было очевидно по схеме вагона.

Пассажиры давно ждали эту функцию

Нововведение активно обсуждают в Threads. Некоторые пользователи признались, что годами пытались понять, какое место выбрать, чтобы ехать лицом в направлении движения.

"Вхахахха боже. Я второй раз за день еду против направления все равно".

Комментарий из Threads

Другая пассажирка написала:

"Как человек, который не может ехать спиной к движению — УРА".

Комментарий из Threads

Еще одна пользовательница пошутила:

"Отменяется "шоу интуиция" каждый раз".

Комментарий из Threads

А кто-то вспомнил, как раньше пытался получить эту информацию непосредственно от работников УЗ:

"Неужели. Помню в далеком и прекрасном 2019 году я даже звонила в Интерсити, чтобы выяснить, в какую сторону будет ехать поезд и понять, какой мне покупать билет. Они так и не поняли, что я от них хотела".

Комментарий из Threads

"Я ждал ждал и наконец-то дождался".

"Это "жесткий" люкс".

А одна из пассажирок объяснила, почему новая функция для нее особенно важна:

"Ну наконец! Я буду покупать нормально билеты, чтобы меня не укачивало ехать спиной".

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в приложении "Укрзализныци" можно увидеть места пассажиров с домашними любимцами — они обозначены изображением лапки животного.