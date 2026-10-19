Кількість постраждалих зросла: що відбувається в Києві після удару балістики (репортаж Яна Доброносова)
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Відомо про загиблу та трьох постраждалих
Вночі та рано вранці у понеділок, 19 жовтня, росіяни атакували Київ балістикою. Загинула молода дівчина, пошкоджено станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу.
Оновлено 7:50 За даними ДСНС, у Києві постраждали восьмеро людей. Наслідки балістичних ударів ворога зафіксовано щонайменше у трьох районах міста.
- Деснянський район: горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину
- Солом’янський район: виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки
- Дніпровський район: пошкоджено заклад освіти
"Телеграф" розповідає про наслідки ворожої атаки. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки нічних ударів по Києву — пошкоджено будівлі льодової арени та школи у Дніпровському районі (поблизу станції метро "Дарниця").
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко внаслідок ударів по Києву вночі загинула 21-річна дівчина. Ще шестеро людей постраждали в ході нічних ударів по столиці.
Кличко повідомив, що також є влучання у Деснянському районі, попередньо, в будівлю медичного центру. За даними КМВА, у Солом'янському районі зафіксовано влучання у 25-поверховий житловий будинок. За іншою адресою у цьому ж районі пошкоджено нежитловий будинок.
Зачинено дві станції метро
Крім того, внаслідок атаки ворога пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходової та контактної колій.
У Київському метрополітені поінформували, що внаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Рух поїздів здійснюватиметься між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіка.
Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які графіки відключення світла діють у Києві 19 жовтня. Залежно від групи, світло відключать один або два рази на добу.