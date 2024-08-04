До 11 часов: в УЗ сообщили о задержке поездов из-за обстрела Полтавщины

Более десятка рейсов прибудет или отправится позже обычного

Россияне в ночь на 4 августа обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего задерживаются поезда. Сразу два рейса задержатся почти на 11 часов.

Речь идет о 21/22 Харьков – Львов и 103/104 Краматорск – Львов, которые прибудут на 10 часов 34 минут позже обычного времени. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В УЗ назвали поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела

"Поезда Укрзализныци продолжают преодолевать последствия ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине, пока есть ряд значительных задержек", ― пишет пресс-служба УЗ.

С опозданием приедут такие поезда, в скобках указано время задержки:

21/22 Харьков – Львов (10:34);

103/104 Краматорск – Львов (10:34);

1/2 Харьков – Ивано-Франковск (10:06);

201/202 Харьков – Ворохта (10:06);

63/64 Харьков – Львов (4:57);

111/112 Изюм – Львов (4:57);

112/111 Львов – Изюм (2:25).

Задержки этих поездов также повлияют на отправку возвратных поездов. Это касается рейсов, отправляемых вечером 4 августа:

64/63 Львов – Харьков (отправится примерно на два часа позже);

112/111 Львов – Изюм (отправится где-то на 2 часа позже);

2/1 Ивано-Франковск – Харьков (поезд отправится ориентировочно на 3 часа позже);

202/201 Ворохта – Харьков (отправится с конечной станции вовремя, но на станции Ивано-Франковск будет нетипичная остановка на 3 часа).

УЗ просит прощения за неудобства, возникшие из-за обстрела инфраструктуры. В сообщении также отметили, что железнодорожники уже восстановили поврежденные участки.

Напомним, что в полночь в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Была угроза крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе "шахед". В Миргороде раздались взрывы. Позже стало известно, что россияне попали по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому возникла задержка всех поездов Харьковского направления.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько воздушных целей сбили ВС ВСУ за все время полномасштабного вторжения. Впечатляет также количество боевых вылетов — 20 тысяч.