"Пережравшая русалочка": на Каменских полился хейт из-за веса и болотного платья (фото)

36-летней артистке досталось за неудачный образ на красной дорожке

Украинскую исполнительницу Настю Каменских жестко раскритиковали не только за анонс ее клипа на трек Moloko, но и своеобразный образ на красной дорожке музыкального фестиваля Los40 Primavera Pop, который на днях прошел в испанском Мадриде.

36-летняя звезда вышла к папарацци в костюме болотного цвета, который состоял из топа и юбки до пола, похожей на русалочий хвост. К тому же, Каменских засветила на камеры тейпы на висках (с их помощью можно добиться лисьего взгляда), которые были плохо замаскированы.

Фото с мероприятия артистка выложила у себя в Инстаграме. Досталось от подписчиков Насти и за вес. Многие отметили, что исполнительница в последнее время сильно "набрала".

Не спасло Каменских и ее звездное фото. На красной дорожке известная украинка позировала с ключевым актером испанского драматического сериала "Бумажный дом" Даниэлем Примой.

"Настя снова подобрела, "Поднабрала", "Пережравшая русалочка", "Платье ужас", "Это какой-то промах… по всем статьям — платье полнит бедра, грудь уменьшило… сочетание цветов не очень… а еще скотч на висках — это какой-то треш", — пишут в комментариях к кадрам.

Напомним, что муж Насти Каменских, рэпер Потап выступил в пророссийском клубе в Германии, куда часто приезжают артисты из страны-агрессорши. Недавно мужчина, который сейчас находится в Испании, заявил о создании латиноамериканского "суперхита". Продюсер Оли Поляковой, музыкальный эксперт Михаил Ясинский предположил, что Потап вернется в Украину только как персонаж-мэм из прошлой жизни.