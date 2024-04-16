Потап резко ответил хейтерам Насти Каменских

Многие юзеры назвали песню Moloko "полным бредом"

Украинскую певицу Настю Каменских захейтили после выхода провокативного клипа Moloko. В своем фотоблоге артистка записала видеоролик, в котором подпевала и подтанцовывала под собственную композицию.

Украинский рэпер и продюсер Потап публично поддержал певицу Настю Каменских после выхода ее новой песни. Под публикацией в Instagram он оставил краткий комментарий: "Это будет суперхит".

Потап в восторге от новой композиции Насти

Многие юзеры назвали песню "полным бредом" и были удивлены строкам песни, где поется о молоке: "Что? Супер? Молоко? Серьезно?", "Мучают сомнения".

Реакция подписчиков преимущественно сокрушительна

На критику рэпер резко ответил: "Нет сомнений", "Песня зажигает!", "Трек в яблочко!".

Настя в образе. Скриншот видео

Несмотря на хейт, некоторым фанам песня все же понравилась, они подчеркнули, что новинка Насти очень зажигательная и напоминает латиноамериканский контент. Фанаты акцентировали внимание на том, что Настя сама решает, что ей петь, а что нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап выступил в пророссийском клубе в Германии, куда приезжают певцы из страны-агрессорки. Артист исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.