Украина и еще 14 стран: кто выступает в первом полуфинале Евровидения 2024, песни участников (видео)

За право пройти в гранд-финал alyona alyona и Jerry Heil будут бороться также с артистами из "Большой пятерки"

Уже завтра, 7 мая, стартует 68-й песенный конкурс Евровидение в городе Мальме, Швеция. На днях состоялась торжественная церемония открытия шоу, где представительницы от Украины, alyona alyona и Jerry Heil, напомнили миру о войне с РФ.

Во вторник наши девушки будут бороться с артистами из 14 стран за право участвовать в гранд-финале Евровидения 2024, который пройдет в эту субботу, 11 мая. Женский дуэт выступит под номером "5" с конкурсной песней Teresa & Maria.

"Телеграф" подробнее рассказывает, кто и с какими композициями будет выступать во вторник вечером, 7 мая, в первом полуфинале Евровидения 2024 и какой порядок выступления исполнителей. Напомним, что некоторые участники автоматически проходят в финал конкурса.

Привилегии принадлежат странам "Большой пятерки" (Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия) — именно эти страны в начале 1950-х годов основали Европейский вещательный союз, а теперь являются главными спонсорами Евровидения. Также в финал сразу проходит страна-хозяйка конкурса. В 2024 году — это Швеция.

1. Кипр: Silia Kapsis — Liar

На Евровидении 2024 Кипр представляет юная певица Силия Капсис с песней Liar. 17-летняя артистка известна не только своим музыкальным талантом, но и актерским мастерством. Также девушка снимается в телевизионных проектах.

2. Сербия: Teya Dora — Ramonda

Сербию будет представлять молодая певица TEYA, которая родилась в Австрии. Ее музыкальный стиль уникален — он сочетает в себе элементы поп-музыки и традиционной балканской музыки. На конкурсе TEYA исполнит песню RAMONDA.

3. Литва: Silvester Belt — Luktelk

Сильвестрас Белте, 26-летний представитель Литвы, привез на конкурс песню Luktelk ("Подожди"). В этой композиции он раскрывает тему рутины и однообразия повседневности, которые могут привести к несчастью. Художник призывает людей "проснуться" и просто танцевать, забыв обо всем остальном.

4. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

На Евровидении 2024 Ирландию представит Bambie Thug, известная исполнительница, который идентифицирует себя как небинарная личность и предпочитает местоимения "они, их". На музыкальном соревновании певица исполнит композицию Doomsday Blue ("Синий судный день"), олицетворяющую неразделенную любовь.

Великобритания: Oliver Alexander — Dizzy

Британию будет представлять Оливер Александер Торнтон, известный как солист группы Years & Years. Его выступление включит исполнение песни Dizzy.

5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

На Евровидение от Украины отправился дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria, написанная на двух языках: английском и украинском.

6. Польша: Luna — The Tower

Польша отправила на конкурс 24-летнюю певицу Луну, которая исполнит песню The Tower ("Башня"). С 18 лет артистка занимается музыкой и увлекается астрологией. В своей песне Луна интерпретирует башню как символ негатива, и через свою музыку призывает к ее разрушению.

7. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

За маской Baby Lasagna скрывается Марко Пуришич, 28-летний певец, который исполнит на конкурсе песню Rim Tim Tagi Dim. Эта забавная композиция на самом деле затрагивает важную социальную проблему — молодежную эмиграцию из Хорватии в поисках лучшей жизни.

8. Исландия: Hera Björk — Scared of Heights

Исландию будет представлять певица Гера Бьорк, которая уже участвовала в конкурсе в 2010 году. Тогда она исполнила песню Je Ne Sais Quoi и заняла 19-е место. В этот раз на соревновании Гера Бьорк исполнит композицию Scared of Heights.

Германия: ISAAK — Always On The Run

Из "Большой пятерки". Представителем Германии стал 28-летний певец Исаак, который в своё время был уличным музыкантом, а затем сформировал собственную группу. Его трек — Always on the Run.

9. Словения: Raiven — Veronika

Представительницей Словении стала 27-летняя певица Raiven, исполняющая мистическую поп-песню Veronika. Источником вдохновения для этой композиции послужила графиня Вероника, первая женщина в Словении, которую обвинили в колдовстве.

10. Финляндия: Windows95man — No Rules!

Группа Windows95Man выступает в качестве представителей Финляндии. Их исполнение песни No Rules подчеркивает идею, что люди не должны стесняться нарушать установленные рамки, а следует быть самим собой и наслаждаться жизнью.

11. Молдова: Natalia Barbu — In the Middle

От Молдовы выступит известная скрипачка Наталья Барбу. В 2007 году она уже представляла страну на Евровидении и снова решила испытать свои силы. Ее композиция — In the Middle.

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable

Страна-хозяйка, которую представили братья-близнецы Маркус и Мартинус с песней Unforgettable. Этот трек был создан известным шведским автором песен и продюсером Полом Джимми Торнфельдтом.

12. Азербайджан: Fahree feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apar

Исполнитель FAHREE из Азербайджана вместе с экспертом по традиционному азербайджанскому жанру мугам Илькином Довлатовым представит песню Özünlə Apar.

13. Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Представит Австралию дуэт Electric Fields, в состав которого входят исполнительница Захария Филдинг и клавишник Майкл Росс. Их песня One Milkali включает уникальные моменты языка австралийских аборигенов.

14. Португалия: Iolanda — Grito

От Португалии выступит исполнительница Iolanda, которая на сцене музыкального конкурса представит песню Grito. Этот трек сочетает в себе элементы жанра R&B с португальскими и иберийскими мотивами.

15. Люксембург: Tali — Fighter

Люксембург представляет исполнительница Тали (Тали Голергант), исполняющей песню Fighter ("Борец"). Она станет первой участницей от Люксембурга с момента последнего участия страны на Евровидение в 1992 году.

Напомним, что международный конкурс Евровидение 2024 будет проходить в три этапа — первый полуфинал состоится 7 мая, второй полуфинал — 9 мая, и финал — 11 мая. Согласно свежим данным букмекеров, хорватский артист Baby Lasagna с композицией Rim Tim Tagi Dim ведет среди участников конкурса с вероятностью победы в 26%. За ним следует певец Nemo из Швейцарии с песней The Code. Тройку лидеров замыкают представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil.