Загадочные исторические убийства: могут ли они изменить историю

Старая добрая Европа почти столетие не знала больших военных конфликтов, однако кому-то это стало невыгодно

Недавно в издательстве "Віхола" вышла книга постоянного автора сайта "Телеграф" журналиста и популяризатора истории Сергея Махуна "В сетях загадочных исторических убийств. От Генриха IV до Бандеры и Кеннеди". Сразу после широкомасштабного вторжения россиян в Украину Сергей пошел служить в ВСУ. И хотя он уволился из армейских рядов по возрасту – продолжает "воевать" пером.

Видимо, эту книгу можно рассматривать как одну из битв на поле информационной войны. В старые и недобрые советские времена нам навязывали мнение, что личность в истории не играет какой-либо заметной роли. Главное – массы. А если да, то те или иные шаги выдающихся исторических личностей, в том числе и их достижения и ошибки, можно списать на те же массы.

К примеру, так можно списывать просчеты Иосифа Сталина в начале т. н. Великой Отечественной или массовые репрессии, которые творились им и его окружением. Или на это же можно списывать и нынешние кровавые деяния Владимира Путина. Сказать: так требовала или требует история. Но требовала ли?

Все же от деяний личности, которая стала исторической, оказалась на вершине власти, многое зависит. Неудивительно, что многих исторических личностей пытались убрать, лишить власти. И часто делали это с помощью убийств. В известном смысле эти убийства меняли историю.

Книга Сергея Махуна "В сетях загадочных исторических убийств. От Генриха IV до Бандеры и Кеннеди"

В книге перед нашими глазами проходит череда загадочных исторических убийств, начиная от французского короля Генриха IV и заканчивая президентом США Джоном Кеннеди. Важно, что автор не просто рассказывает о резонансных смертях, но и пытается разобраться, почему они произошли, представить портрет эпохи, в которой жили его герои.

Как изменило историю убийство Франца Фердинанда

Особенно мне бросился в глаза рассказ об убийстве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены герцогини Софии Хотек. Именно это убийство дало старт Первой мировой войне, которая кардинально изменила Европу, а затем имела продолжение в еще более кровавой Второй мировой. Известно, что убийцей был сербский террорист Гаврило Принцип. Но кто стоял за кулисами этого убийства? Кто был его настоящим заказчиком?

Убийство в Сараево. Обратная сторона обложки "Petit Journal" (Париж, Франция) от 12 июля 1914 года

Тогдашней Сербии это убийство, по большому счету, не требовалось. Более того – такой террористический акт мог ей серьезно повредить. Что, собственно, и случилось.

Автор обращает внимание, что Франц Фердинанд как преемник австрийского и венгерского престолов собирался реформировать Австро-Венгерскую империю, превратить ее в своеобразные "Соединенные штаты Центральной Европы". Эта реформа давала бы возможность славянским народам (в т. ч. и украинцам), составлявшим основную часть населения империи, получить широкие политические, экономические и культурные права. Это не всем нравилось в этом государстве, в частности, венгерской элите, под властью которой находилась значительная часть славян.

Примечательно, что премьер-министр Венгерского королевства, граф Иштван Тиса после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда сказал: "Такова была воля Божья, а Господу Богу мы должны быть благодарны за все". Будем считать, что это просто заявление истинного христианина.

Автор также предполагает, что к убийству наследника австрийского престола могла быть причастна и Россия. Это имперское государство давно вмешивалось в дела на Балканах. Поэтому не исключено, что оно хотело "погреть руки" в той буче, которая поднялась бы после убийства Франца Фердинанда в этом регионе.

Не будем гадать, что было бы, если бы не произошло убийства Франца Фердинанда, сохранилось бы Австро-Венгерское государство или было бы оно реформировано. Это уже вопрос альтернативной истории. Но однозначно это убийство подтолкнуло к гибели старую добрую Европу, которая почти столетие не знала больших военных конфликтов и жила относительно мирно, динамично развивая экономику, науку, культуру.

Это убийство имело отношение и к судьбе украинцев. Ведь Первая мировая война по большому счету вывела их на широкую политическую арену. Другое дело, что этот "вывод" стоил украинцам большой крови.

Украинские исторические убийства

Обращается автор и к резонансным убийствам известных украинских деятелей. Здесь есть фигуры Юрия Немирича и Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Степана Бандеры. И если три последних политика хорошо известны многим нашим современникам, то имя Юрия Немирича знают немногие. А жаль…

Первая страница украиноязычной газеты "Свобода" (США) с некрологом Евгения Коновальца

Юрий Немирич – один из ведущих украинских деятелей во времена гетманства Ивана Выговского. Он принадлежал к противникам Московии и стал одним из авторов известного Гадячского договора, согласно которому Украина впервые (!) в юридическом плане конституировала свою государственность. Юрия Немирича убила промосковски настроенная казацкая чернь. К сожалению, такой черни в нашей истории хватало. Хватает и сейчас – в условиях нынешней войны с Россией. Одно "воинство" Московского патриархата чего стоит!

Показывает автор и то, что убийства Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Степана Бандеры – дело советских спецслужб. Московские коммунисты очень боялись украинского национального движения и пытались обезглавить его.

А в целом было бы хорошо написать книгу об исторических убийствах в нашей истории. Материала здесь достаточно – начиная с древнерусских времен (от смертей князей Аскольда и Дира, Игоря Рюриковича, Святослава Храброго и Ярополка Святославовича, Бориса и Глеба) и заканчивая недавними временами (например, убийство Вячеслава Чорновила или странные "самоубийства" Юрия Кравченко и Георгия Кирпы).

Рецензия подготовлена при содействии профессора Национального университета "Острожская академия" Петра Кралюка