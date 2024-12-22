Усик сводил Фьюри в школу бокса: лучшие моменты боя (видео)

Хороший маленький боксер победил хорошего большого боксера

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу Александр Усик (23-0, 14 КО) защитил титулы WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, победив британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Украинский боксер выиграл бой, по мнению всех судей, включая Искусственный интеллект. Об этом сообщает "Телеграф".

Усик лучше двигался на ногах и работал серийно. А вот Фьюри активно фехтовал "джебом", клинчевал и порой действовал грязно против украинца. Примечательно, что Тайсон выбросил больше ударов, чем Александр, однако Кот был намного точнее Цыганского короля. Судя по статистике от CompuBox украинец донес до цели 179 ударов против 144 попаданий британца.

Статистика боя Усик - Фьюри 2

Лучшие моменты боя Усик — Фьюри 2

В первом поединке Усик — Фьюри, который также прошел в Эр-Рияде, Александр раздельным решением судей одолел Фьюри. "Цыганский король" тогда также не признал поражение.

Напомним, на вечере бокса в Усик — Фьюри 2 выступили четверо украинцев. В 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем Даниэль Лапин победил по очкам небитого боксера и завоевал второстепенный чемпионский пояс. Кроме того, украинец Сергей Богачук одержал досрочную победу в поединке-элиминаторе по линии WBC.