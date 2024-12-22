Усик - Фьюри 2: судейские записки и что насчитал Искусственный интеллект

Что насчитали судьи в реванше Усик — Фьюри 2

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу Александр Усик (23-0, 14 КО) защитил титулы WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, победив британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу украинцу со счетом 116-112 (трижды). Queensberry Promotions в соцсети Х опубликовала судейские записки.

Усик - Фьюри 2: судейские записки

Кроме того, Matchroom Boxing сообщает, что Искусственный интеллект отдал победу Усику со счетом 118-112. К слову, ИИ впервые в истории бокса судил бой, однако его голос не учитывался.

Добавим, что на вечере бокса в Саудовской Аравии выступили четверо украинцев. Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем боксер Усика Даниэль Лапин победил по очкам, завоевав второстепенный чемпионский пояс. Кроме того, украинец Сергей Богачук одержал досрочную победу.

Отметим, в первом поединке Усик — Фьюри, который также прошел в Эр-Рияде, Александр раздельным решением судей одолел Фьюри. "Цыганский король" тогда не признал поражения, моментально активировав опцию реванша.