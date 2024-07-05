Как выглядит сын Кати Осадчей от первого брака, сколько ему лет и почему он не на фронте (фото)

Телеведущая не часто показывает старшего сына Илью в соцсетях

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно показала, как выглядела в начале карьеры, является не только успешной теледивой, но и многодетной мамой. Она родила не только двоих сыновей в браке с Юрием Горбуновым, но также имеет старшего сына от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком.

"Телеграф" выяснил, как выглядит старший сын телеведущей Кати Осадчей, где он живет и чем занимается во время войны в Украине.

Сейчас Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым воспитывают двух маленьких детей — 7 летнего Ивана и 2-летнего Данила. Однако задолго до брака с Горбуновым Осадчая была замужем за бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком, который был на 15 лет старше нее. В браке с ним тогда еще 19-летняя телеведущая родила сына Илью.

Сейчас сыну Кати Осадчей 21 год. В 2021 году перед началом полномасштабного вторжения парень закончил элитную киевскую международную школу Kyiv International School. А затем поступил учится в США в University of Maryland.

Как рассказывала Катя Осадчая, ее сын в университете Мэриленда в США изучает IT-технологии и штучный интеллект. Опережая вопросы о том, почему сын призывного возраста не пошел на фронт защищать Украину, Катя Осадчая заявила, что Илья помогает украинской армии своими знаниями в IT.

"Опережая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте", — объяснила обучение сына за рубежом телезвезда. К тому же, как рассказала Катя Осадчая, ее сын Илья после завершения учебы планирует вернуться в Украину и работать здесь по своей специальности.

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