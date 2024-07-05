Який вигляд має син Каті Осадчої від першого шлюбу, скільки йому років і чому він не на фронті (фото)

Телеведуча не часто показує старшого сина Іллю у соцмережах

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно показала, як виглядала на початку кар’єри, є не лише успішною теледівою, а й багатодітною мамою. Вона народила не лише двох синів у шлюбі з Юрієм Горбуновим, але також має старшого сина від першого шлюбу із бізнесменом Олегом Поліщуком.

"Телеграф" з’ясував, як виглядає старший син телеведучої Каті Осадчої, де він живе та чим займається під час війни в Україні.

Нині Катя Осадча разом із Юрієм Горбуновим виховують двох маленьких дітей — 7-річного Івана та 2-річного Данила. Проте задовго до шлюбу з Горбуновим Осадча була одружена з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком, який був на 15 років старший за неї. У шлюбі з ним тоді ще 19-річна телеведуча народила сина Іллю.

Зараз синові Каті Осадчої 21 рік. У 2021 році перед початком повномасштабного вторгнення хлопець закінчив елітну київську міжнародну школу Kyiv International School. А потім вступив до США в University of Maryland.

Як розповідала Катя Осадча, її син в університеті Меріленда у США вивчає IT-технології та штучний інтелект. Випереджаючи питання, чому син призовного віку не пішов на фронт захищати Україну, Катя Осадча заявила, що Ілля допомагає українській армії своїми знаннями в сфері IT.

"Випереджуючи всі питання, Ілля не воює, вивчає IT і вже захищає країну на цьому фронті", — пояснила навчання сина за кордоном телезірка. До того ж, як розповіла Катя Осадча, її син Ілля після завершення навчання планує повернутися до України та працювати тут за своєю спеціальністю.

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