В вышиванке и с длинными волосами: Катя Осадчая показала, как выглядела в начале карьеры (фото)

Телеведущая показала, как изменилась за почти 20 лет на телевидении

Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая обратилась к украинцам перед первым полуфиналом Евровидения, решила вспомнить, как выглядела в начале своей карьеры. Как оказалось, именно в 2005 году стартовала программа "Светская жизнь", ведущей которой была Катя.

В своих instagram-сторис Осадчая опубликовала коллаж, на котором показала, как выглядела в 2005 году и как выглядит сейчас в 2024 году. Как видно, на архивном снимке Катя выглядит совсем юной. На ней красная юбка, короткая вышиванка и еще у нее длинные волосы.

Телеведущая вспомнила, что именно в начале ее карьеры, как ведущей программы "Светская жизнь", было первое Евровидение в Украине. Как известно, Украина проводила первое Евровидение в 2005 году после победы Русланы в 2004 году.

"Атмосфера вокруг Евровидения возвращает меня во времена, когда я была только в начале своей карьеры. Потому что именно в 2005 году мы стартовали со "Светской жизнью" и имели возможность узнать самые интересные подробности из жизни гостей первого Евровидения в Украине", — поделилась воспоминаниями Катя Осадчая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Катя Осадчая показала фото, сделанные в первый день полномасштабной войны. По словам телезвезды, тогда над ее крышей проносились ракеты.