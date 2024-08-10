Екатерина Бужинская: "Звезда" Ани Лорак разбита вдребезги, а без Стаса Михайлова моя песня лучше

Не может публичная личность молчать, когда враг убивает детей, считает известная певица

Этот год для народной артистки Украины Екатерины Бужинской стал по-настоящему юбилейным. 13 августа певице исполняется 45 лет, ее творческая карьера насчитывает уже 25, а счастливый брак — 10 лет. Но Екатерина не планирует громких празднований и банкетов — не время, — она занимается волонтерской деятельностью, ездит с концертами по Европе и Украине, собирает средства для ВСУ и выступает для нашей армии. Несмотря на такую загрузку, певица за последний год записала пять сольных песен и выпустила шесть дуэтов.

Как она успевает заниматься творческой деятельностью и семьей с малыми детьми, на какой возраст чувствует себя и как остается красивой и счастливой — певица откровенно рассказала "Телеграфу".

Родина — Черновцы

— Екатерина, поздравляем вас с юбилеем. С какими ощущениями подошли к этой дате?

– Во-первых, я себя не чувствую на этот возраст. У меня такое впечатление, что остановилась на 35. Когда спрашивают, сколько мне лет, я отвечаю: "Немножко больше тридцати" (смеется). Во-вторых, у меня ощущение, что я, как женщина, все успела сделать: родить сына и двух дочерей, самостоятельно построить дом, посадить дерево (и не одно), сделать карьеру, стать успешной, быть красивой и счастливой.

С детьми

Отмечать день рождения планирую в семейном кругу, а когда вернусь в Украину, будут юбилейные концерты, соберу своих украинских друзей. Очень громко праздновать не планирую, потому что считаю, как говорится, "не на часі".

– Вы родились в российском Норильске. Остались ли родственники в этом городе или где-нибудь в РФ?

— Мой папа с Хмельнитчины, а мама из Черновцов. Отец работал строителем, он строил дома на сваях. Они с мамой поехали в командировку в Норильск, где я и родилась. Через год мы уже вернулись в Черновцы. Поэтому считаю своей родиной Черновцы и Буковину. Меня ничто не связывает с Россией, там у меня нет родственников и никогда не было.

Екатерина Бужинская с братом и отцом

— Что сейчас происходит с песнями на русском языке в вашем репертуаре? Планируете переводить на украинский?

— Да, я перевожу свои песни на украинский. Очень зашла "Романсеро", Юрий Рыбчинский сделал украинский перевод. За месяц эта песня набрала полтора миллиона просмотров. Люди пишут: "Спасибо вам, потому что под эту песню мы танцевали, когда были детьми, и теперь имеем возможность танцевать под нее снова. Это невероятно зажигательная песня. Хит всех народов!" Эта песня очень нравится людям. Еще меня просят спеть на украинском песню "Лёд". В скором времени я это сделаю. К своему дню рождения презентовала украиноязычный вариант песни "Желанный".

Украинский вариант песни "Романсеро" за месяц набрал полтора миллиона просмотров

— Вашей преподавательницей вокала в Черновцах была Мария Когос. У нее также училась Ани Лорак. Вы возмущены, что Лорак изменила Родине?

— Да, мы вместе занимались у Марии Ароновны. У нее учились многие известные певицы — Марта, Таня Решетняк… Конечно, я Лорак осуждаю, ведь она продалась за деньги. Надо иметь совесть и достоинство и не забывать Родину и свой народ. В Черновцах на Театральной площади есть аллея Славы, где размещены звезды Софии Ротару, Иво Бобула, моя и других артистов. Так вот "звезду" Ани Лорак люди разбили вдребезги, потому что они очень возмущены. Мне не понятна позиция, когда говорят, что искусство вне политики. В то время, когда убивают детей и страдают украинцы, не может публичная личность молча стоять в стороне и не высказывать своего мнения по поводу происходящего.

Война началась в 2014 году

— Когда-то вас объединяло не только творческое сотрудничество (был дуэт на песню "Королева вдохновения"), но и дружба с певцом Стасом Михайловым. Эта песня до сих пор есть на ваших YouTube-каналах. Вы не планируете избавиться от всего, что напоминает в творчестве страну-агрессора и артистов, поддерживающих террор?

— Эта песня написана в 2009 году украинским автором Сергеем Бакуменко. Так сложилось, что мы ее спели дуэтом с российским артистом. С ним мы очень давно не общаемся. Эту песню я перевела на украинский, благодаря поэтессе Екатерине Костюк, и теперь спела ее вместе с Михаилом Грицканом. Стало гораздо лучше, чем российский вариант.

С Михаилом Грицканом

— Есть ли кто-нибудь из ваших российских коллег — певцы и певицы, поэты и композиторы, — с кем вы до сих пор общаетесь, кого можете отнести к "хорошим русским", тем, кто поддерживает Украину?

— В начале 2014 года я перестала общаться со всеми российскими артистами и вообще с любыми россиянами. Это моя принципиальная точка зрения на эти ужасающие события. Но в начале полномасштабного вторжения 2022 года многие из России мне писали: "Прости! Нам стыдно, что мы русские!"

Для меня война началась в 2014 году, с тех пор занимаюсь волонтерской деятельностью. Моя песня "Солдат Украины" была создана еще в 14-м. Я первая среди украинских исполнителей осуществила благотворительный тур по столицам европейских стран. В десяти городах мы собрали деньги в помощь детям, родители которых погибли в зоне АТО. Поэтому я давно понимаю, что происходит в нашей стране, моя позиция на этот счет очень категорична.

Екатерина Бужинская: "Волонтерской деятельностью занимаюсь с 2014 года"

Я люблю свою Родину, Черновцы, где много моих друзей, здесь живет мой папа Владимир Сергеевич и недавно вернувшийся с фронта брат Олег. Он в начале войны пошел добровольцем в ряды ВСУ, служил в 10-й отдельной штурмовой бригаде "Эдельвейс". В гражданской жизни он журналист, спортивный комментатор. Кстати, при создании песни "Сила любви" о наших героях-защитниках, папа с братом, который тогда на один день приехал в командировку, снялись в этом клипе. Мой брат дважды считался пропавшим без вести и чудом оставался в живых.

Екатерина Бужинская с братом, который пошел добровольцем в ВСУ и служил в 10-й ошб "Эдельвейс"

Из Дворца пионеров — в ресторан

— В подростковом возрасте вы пели в ресторане. Как родители вам позволили приобрести такой опыт?

— С детства имела бизнес-жилку. Помню, как в магазине за городом увидела очень красивые и недорогие лосины, покупала их, а в школе девочкам продавала немного дороже. Благодаря этому имела карманные деньги.

Свой первый настоящий гонорар – 10 долларов – я заработала в Одессе на Дерибасовской, где выступала на День города, куда меня пригласил композитор и народный артист (с 2001 года) Николай Свидюк.

В юном возрасте я неофициально работала в Черновицкой филармонии, ездила с народными артистами на выступления и была солисткой ансамбля "Звонкие голоса" тогда еще во Дворце пионеров. Когда мне было 14 лет, по вечерам работала в одном из самых популярных ресторанов Черновцов "Европейский", где часто выступали всемирно известные звезды.

Я не пела на заказ. У меня была 30-минутная программа, которую исполняла с джазовым коллективом. Для меня это был огромный опыт. Там меня заметил известный продюсер и в Киеве рассказал, что я талантливая девочка. Так началась моя профессиональная карьера.

Екатерина Бужинская: "Все знали, что я обязательно стану звездой"

Кроме прочего, в ресторане я зарабатывала деньги, а по вечерам родители меня встречали. Они меня оберегали и верили мне, я ведь уже ездила на международные конкурсы, где побеждала. Меня очень любили и все знали, что я обязательно стану звездой. Я до сих пор со всеми музыкантами и коллегами того периода своей жизни дружу и общаюсь.

— Вы были второй певицей (после Аллы Пугачевой) из постсоветского лагеря, выступавшей в Сан-Ремо — на песенном фестивале, суперпопулярном в наших краях. Чувствовали тогда, что это какая-то ваша особая миссия?

— В 2001 году, когда я приехала на всемирно известный фестиваль в Сан-Ремо, уже тогда подсознательно проводила социальную работу. Я хотела спеть песню "О, моя свята Україно!", а представители итальянского канала Rai Uno TV, настаивали на русскоязычной песне "Счастье, которое снится". Я выставила ультиматум: либо пою по-украински, либо — еду домой! Они согласились. Люди со всего мира писали письма и благодарили, что имели возможность услышать песню на украинском языке.

В Сан-Ремо в 2001 году

В те же годы я активно гастролировала по Европе. Это были концерты для диаспоры. У меня была программа на итальянском языке, где я пела песни известной на Апеннинах певицы Мины, которую я считаю своей вокальной учительницей.

— В свое время вы были прихожанкой церкви Сандея Аделаджи, с которым на территории Украины связано множество скандалов. Как вы сейчас оцениваете свое восхищение "проповедями" этого пастора?

— Я не была прихожанкой церкви. Но там была очень крутая американская аппаратура, и мы, артисты, приходили туда, чтобы иметь возможность попеть на этой аппаратуре. Мой первый муж и продюсер Юрий Квеленков потому и привел меня туда. Там я выступала несколько раз. О самой церкви и ее пасторе ничего сказать не могу, поскольку я православная христианка и хожу в украинскую церковь.

Концертов стало меньше, но деньги вкладываю в творчество

— Ваш муж Димитар в свое время поссорился со своими бизнес-партнерами, что привело к потере состояния и доходов. Как сейчас обстоят дела — удалось ли ему наладить бизнес?

— Сейчас у него с бизнесом все более или менее удачно — занимается топливом. Не люблю вдаваться в подробности чужих дел… В начале войны, когда в Болгарии премьером был Кирил Петков, Болгария тайно помогала Украине. Раньше об этом нельзя было говорить вслух. Мой муж участвовал в помощи, я искренне благодарю его за это. Он настоящий патриот Украины. Мы вместе 11 лет, и все это время Димитар всеми силами поддерживает Украину.

Певица с мужем и младшими детьми

— С началом большой войны количество концертов и корпоративов значительно уменьшилось, принимает ли Димитар финансовое участие в вашем творчестве?

— В своем творчестве я себе помогаю сама. Можно сказать, нахожусь на самообеспечении. Да, концертов стало меньше, но они есть, и свои деньги я вкладываю в творчество.

— Была ли у вас мечта стать частью болгарского шоу-бизнеса? Пытались ли завести нужные знакомства и контакты в музыкальном мире Болгарии?

— Болгарский шоу-бизнес отличается от нашего некоторыми моментами, но многое похоже. Здесь есть народные артисты, которые уже по 30—40 лет на сцене. В Болгарии очень популярна специфическая музыка, которая называется "чалга". Самая популярная певица Болгарии – Лили Иванова, она настоящая прима, ей в этом году исполнилось 85! Поскольку у нас с ней похож тембр голоса, меня здесь назвали "украинская Лили".

В Болгарии я тоже выступаю. У меня есть репертуар на болгарском языке, также пою на английском. Здесь проводится много мероприятий, на которые меня приглашают. Но все равно Украина для меня в приоритете, это и большая площадка, родная публика, творческий рост и жизнь. Как началась большая война с февраля 2022-го, я полгода не была в Украине, и это для меня была настоящая трагедия.

Во время тура Volia

— В этом году в вашей семье еще один юбилей — 10 лет вашему браку с Димитаром. Как считаете, кто из вас больше подарок — вы для Димитара или Димитар для вас?

– Мой муж всегда говорит, что я для него – настоящий подарок. Мне приятно это слышать. Это слышат Катя и Дима и повторяют за ним. Я тоже мужу очень благодарна, он – отличный папа для наших детей.

Фотографии предоставлены Екатериной Бужинской