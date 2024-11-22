В Украине выпустили фильм "1000 дней несокрушимости Прикарпатья" — отзывы впечатляют

Появление документальной ленты вызвало неоднозначную реакцию общественности

В Ивано-Франковске состоялся показ документального фильма "1000 дней несокрушимости Прикарпатья". Лента рассказывает о событиях в регионе с начала полномасштабного российского вторжения.

В фильме показано, как местные власти действовали в первые дни войны и обеспечивали безопасность жителей области. Презентовала киноленту Ивано-Франковская областная военная администрация, сообщает Управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОВА.

Как сообщается, фильм создан на основе реальных событий. Главной героиней стала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, которая поделилась воспоминаниями о первом дне вторжения и организации работы власти в кризисных условиях. В фильме отмечается, что область ежедневно принимала около 5 тысяч внутренне перемещенных лиц, особое внимание было уделено людям с инвалидностью. Посмотреть ленту онлайн можно здесь.

Однако появление документальной ленты вызвало неоднозначную реакцию общественности. Большинство комментаторов критически оценили появление такого фильма, указывая на то, что Ивано-Франковская область, находясь вдали от линии фронта, не испытала значительных разрушений по сравнению с прифронтовыми территориями. Критики также упоминают о завышенных ценах на аренду жилья для переселенцев, которые, как говорят, достигали 15 тысяч гривен за квартиру.

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