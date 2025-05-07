Меньше слов – больше видео: Netflix меняет главную страницу

Разработку нового интерфейса начали в 2022 году

На следующей неделе Netflix начнет внедрять новый дизайн главной страницы для телевизионных экранов – первое масштабное обновление с 2013 года. Редизайн, получивший название Eclipse, предполагает меньшее количество заголовков и больше видео, анимаций и динамического контента.

Как сообщает "The New York Times", меню теперь располагается сверху экрана, а не сбоку. Появятся и "адаптивные рекомендации", обновляемые почти в реальном времени на основе поиска пользователя. Также интерфейс будет лучше представлять прямые трансляции.

"Так же, как люди могут говорить о TikTok, говоря: "О, Боже, кажется, он действительно меня понимает", мы хотим, чтобы наши участники могли чувствовать то же самое по поводу нашего сервиса, не правда ли — будто мы их понимаем", — отметила главный директор из продуктов Netflix Юнис Ким.

Популярная платформа стремится сделать выбор контента более простым: при наведении на фильм или сериал появляется расширенное изображение с описанием и видеопросмотром. Это должно удержать внимание зрителя и подтолкнуть к просмотру.

Разработку нового интерфейса Netflix начали в 2022 году. Внедрение охватит всех пользователей постепенно в течение следующих месяцев, но только на телевизорах, где проходит 70% просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Viber запускает в Украине новый сервис знакомств прямо в приложении — Viber Dating, позволяющий находить пару или друзей и сразу общаться в мессенджере.