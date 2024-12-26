"Игра в кальмара 2": о чем второй сезон корейского сериала от Netflix и где смотреть новые серии (видео)

26 декабря выходят все семь серий второго сезона

Сегодня выходит долгожданный второй сезон одного из самых известных сериалов последних лет — "Игра в кальмара" (Squid Games), который впервые вышел в 2021 году на стриминговой платформе Netflix. Этот южнокорейский проект, стремительно покоривший сердца зрителей по всему миру, продолжает развивать свою историю с напряженными моментами, неожиданными сюжетными поворотами и глубокими социальными темами.

После выхода первого сезона актеры "Игры в кальмара" стали настоящими мировыми звездами. 26 декабря поклонники шоу вновь увидят героев, оказавшихся в смертельной игре на выживание. Ставки будут расти, а последствия будут еще разрушительнее.

Что известно о втором сезоне сериала "Игра в кальмара"

В новом сезоне появятся как новые лица, так и давно знакомые персонажи. Так, главную роль снова исполнит известный южнокорейский актер Ли Чон Че, который воплотил персонажа Сон Кихуна. Победитель предыдущей игры снова примет участие, на этот раз с целью уничтожить организацию, которая губит обычных людей и предрекает их на смерть ради денежной выгоды. В сюжет также будет вплетено участие правительства Кореи. Кихун хочет раз и навсегда покончить с "Игрой в кальмара".

Трейлер сериала "Игра в кальмара 2": видео

Где смотреть второй сезон сериала "Игра в кальмара"

Как и первый сезон, второй сезон "Игры в кальмара" выйдет на стриминге Netflix. Все 7 эпизодов второго сезона с украинским дубляжем станут доступны на платформе 26 декабря 2024 года.

Кстати, в недавнем проекте 52-летний актер Ли Чон Че сыграл учителя-джедая. Ранее "Телеграф" писал, что известно о сериале "Star Wars: Аколит" и где его можно посмотреть.