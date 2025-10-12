Стала одной из самых продаваемых песен в мире: что за хит был популярным в 2010-м и кто его поет (видео)

Это песня моментально переносит слушателей в беззаботное время

В первое десятилетие XXI века артисты со всего мира создали множество выдающихся композиций. В 2010 году мир слушал массу хитов, которые стали классикой поп-музыки. Среди них выделяется англоязычная песня, которая стала саундтреком целого лета.

В тот год исполнители Katy Perry вместе с Snoop Dogg выпустила сингл California Gurls. Он мгновенно завоевал чарты, танцполы и плейлисты слушателей по всему миру.

Сингл был выпущен в мае 2010 года как первый трек с альбома Teenage Dream. Музыкально California Gurls — это сочетание попа, диско и электро-фанка с узнаваемыми синтезаторами и летней энергией.

Песня заняла 1-е место в Billboard Hot 100 и удерживала лидерство шесть недель подряд, став одной из самых продаваемых песен 2010 года. В США тираж сингла превысил 8 миллионов копий, а клип на YouTube набрал сотни миллионов просмотров. Видеоряд, снятый в стилистике "сладкого сна Барби", наполнен яркими красками, конфетами и игривыми образами — всё это превратило California Gurls в один из самых запоминающихся клипов десятилетия.

Сегодня, спустя более десяти лет, California Gurls остается символом летнего настроения, эпохи неоновых клипов и ярких поп-хитов. Это песня, которая моментально переносит слушателей на солнечные пляжи и напоминает, каким ярким был поп 2010-х.

Интересный факт: первоначально Snoop Dogg должен был быть заменён другим артистом, но Кэти настояла именно на нём. По ее словам, "только он мог передать атмосферу Калифорнии с нужной дозой юмора и расслабленности".

Из Katy Perry и Snoop Dogg вышел отличный дуэт. Фото: Getty Images

Напомним, что в 2024 году Snoop Dogg присоединился к ряду зарубежных артистов, которые выразили поддержку Украине во время войны.