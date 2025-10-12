Стала однією з найбільш продаваних пісень у світі: що за хіт був популярним у 2010-му і хто його співає (відео)

Ця пісня моментально переносить слухачів у безтурботний час

У перше десятиліття XXI століття артисти з усього світу створили величезну кількість видатних композицій. У 2010 році світ слухав безліч хітів, які стали класикою попмузики. Серед них виділяється англомовна пісня, яка стала саундтреком цілого літа.

Того року виконавці Katy Perry разом із Snoop Dogg випустила сингл California Gurls. Він миттєво завоював чарти, танцпідлоги та плейлисти слухачів по всьому світу.

Сингл був випущений у травні 2010 року як перший трек з альбому Teenage Dream. Музично California Gurls – це поєднання попа, диско та електрофанка з впізнаваними синтезаторами та літньою енергією.

Пісня зайняла 1-ше місце у Billboard Hot 100 і утримувала лідерство шість тижнів поспіль, ставши однією з найбільш продаваних пісень 2010 року. У США тираж синглу перевищив 8 мільйонів копій, а кліп на YouTube набрав сотні мільйонів переглядів. Відеоряд, знятий у стилістиці "солодкого сну Барбі", наповнений яскравими фарбами, цукерками та грайливими образами — все це перетворило California Gurls на один із найбільш незабутніх кліпів десятиліття.

Сьогодні, через понад десять років, California Gurls залишається символом літнього настрою, епохи неонових кліпів та яскравих попхітів. Це пісня, яка моментально переносить слухачів на сонячні пляжі та нагадує, яким яскравим був поп 2010-х.

Цікавий факт: спочатку Snoop Dogg мав бути замінений іншим артистом, але Кеті наполягла саме на ньому. За її словами, "тільки він міг передати атмосферу Каліфорнії з необхідною дозою гумору та розслабленості".

З Katy Perry та Snoop Dogg вийшов чудовий дует. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у 2024 році Snoop Dogg приєднався до низки закордонних артистів, які висловили підтримку Україні під час війни.