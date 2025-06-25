Не только спрей и бахилы: как защитить ноги от промокания в дождь

С этими лайфхаками вы забудете, что такое мокрые ноги в дождь

Внезапный дождь может испортить даже самый лучший день, особенно если он сильный и уже через несколько секунд на дороге появляются лужи. Но этого можно избежать, если вы заранее знаете о непогоде.

Чтобы не промочить ноги в дождь, стоит знать несколько простых и эффективных способов как оставить ноги сухими даже в самый сильный ливень. О них рассказали в "Новый канал".

Что нужно сделать перед выходом на улицу

Попшикать обувь водоотталкивающим спреем. Хотя по лужам в таком случае не побегаешь, но для ежедневных прогулок он будет эффективен. Важно выбирать качественное средство от проверенной марки.

Надеть чехлы на обувь. Они менее популярны, но очень практичны. Чехлы, изготовленные из резины, одеваются поверх обуви и хорошо защищают от влаги, снега и грязи. Плюс они компактны и легко помещаются даже в маленькую сумку.

Мокрые ноги

Выбрать обувь на высокой тракторной подошве. Оно поможет остаться над уровнем луж.

Найти аптечные бахилы. Они стоят всего несколько гривен. Их нужно одеть под или на носки перед тем, как обуться, и даже если обувь промокнет, ноги останутся сухими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на скорую руку сделать москитную сетку, если непогода ее снесла.