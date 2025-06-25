Не тільки спрей і бахіли: як захистити ноги від промокання у дощ

З цими лайфхаками ви забудете, що таке мокрі ноги в дощ

Раптовий дощ може зіпсувати навіть найкращий день, особливо якщо він сильний і вже за декілька секунд на дорозі з'являються калюжі. Але цього можна уникнути, якщо ви заздалегідь знаєте про непогоду.

Щоб не промочити ноги в дощ, варто знати кілька простих і ефективних способів як залишити ноги сухими навіть у найсильнішу зливу. Про них розповіли в "Новий канал".

Що потрібно зробити перед виходом на вулицю

Попшикати взуття водовідштовхувальним спреєм. Хоч по калюжах у такому випадку не побігаєш, але для щоденних прогулянок він буде ефективний. Важливо обирати якісний засіб від перевіреної марки.

Надіти чохли на взуття. Вони менш популярні, але дуже практичні. Чохли, які виготовлені з гуми, одягаються поверх взуття і добре захищають від вологи, снігу та бруду. Плюс — вони компактні й легко поміщаються навіть у маленьку сумку.

Мокрі ноги

Обрати взуття на високій тракторній підошві. Воно допоможе залишитися над рівнем калюж.

Знайти аптечні бахіли. Вони коштують всього кілька гривень. Їх потрібно одягнути під або на шкарпетки перед тим, як взутися, і навіть якщо взуття промокне, ноги залишаться сухими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як нашвидкуруч зробити москітну сітку, якщо негода її знесла.