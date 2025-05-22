Тополиный пух атакует: как защитить дом от летней напасти — простые лайфхаки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Советы для каждого, как сохранить чистоту в доме
С началом жаркого времени улицы украинских городов традиционно накрывает "белый снег" — тополиный пух. Он не только раздражает аллергиков, но и мгновенно заполняет дома, оседая на мебели, технике и полу.
Чтобы обезопасить свое жилье от этого сезонного раздражителя, достаточно соблюдать несколько простых советов. Детальнее об этом пишет УкрХимАнализ.
Сетки с мелкими отверстиями
На все открытые окна следует установить москитные сетки с очень маленькой структурой. Но помните: они должны быть чистыми – забитые пухом сетки легко прочистить водой или влажной тряпкой.
Марля или гибкие сетки на двери и балконы
Дополнительный барьер на пути пуха – марлевые занавеси или легкие гибкие сетки, которые можно закрепить на дверных проемах и окнах. Их можно периодически увлажнять водой из пульверизатора.
Влажная уборка и пылесос
Чтобы пух не скапливался, раз или несколько раз в день проходите по полу пылесосом или влажной шваброй. Не забывайте и о протирании пыли на технике, подоконниках и мебели – пух отлично липнет к электроприборам.
Очистка воздуха – техника в помощь
Кондиционеры и воздухоочистители с фильтрами помогут значительно снизить количество пуха в помещении, особенно если вы живете вблизи тополей.
Если тополь растет у вас на участке
Женские деревья и продуцируют тот самый пух, который раздражает многих. Решение – обрезка или замена женских деревьев на мужские. Но полностью избавляться от тополей не стоит: эти деревья — настоящие природные фильтры, очищающие воздух от вредных выбросов и пыли.
Ранее "Телеграф" писал, как сохранить садовый инструмент всего за 300 гривен. Неправильное хранение приводит к быстрому износу, ржавлению металлических частей и ломке деревянных ручек.