Тополиный пух атакует: как защитить дом от летней напасти — простые лайфхаки

Советы для каждого, как сохранить чистоту в доме

С началом жаркого времени улицы украинских городов традиционно накрывает "белый снег" — тополиный пух. Он не только раздражает аллергиков, но и мгновенно заполняет дома, оседая на мебели, технике и полу.

Чтобы обезопасить свое жилье от этого сезонного раздражителя, достаточно соблюдать несколько простых советов. Детальнее об этом пишет УкрХимАнализ.

Сетки с мелкими отверстиями

На все открытые окна следует установить москитные сетки с очень маленькой структурой. Но помните: они должны быть чистыми – забитые пухом сетки легко прочистить водой или влажной тряпкой.

Марля или гибкие сетки на двери и балконы

Дополнительный барьер на пути пуха – марлевые занавеси или легкие гибкие сетки, которые можно закрепить на дверных проемах и окнах. Их можно периодически увлажнять водой из пульверизатора.

Влажная уборка и пылесос

Чтобы пух не скапливался, раз или несколько раз в день проходите по полу пылесосом или влажной шваброй. Не забывайте и о протирании пыли на технике, подоконниках и мебели – пух отлично липнет к электроприборам.

Очистка воздуха – техника в помощь

Кондиционеры и воздухоочистители с фильтрами помогут значительно снизить количество пуха в помещении, особенно если вы живете вблизи тополей.

Если тополь растет у вас на участке

Женские деревья и продуцируют тот самый пух, который раздражает многих. Решение – обрезка или замена женских деревьев на мужские. Но полностью избавляться от тополей не стоит: эти деревья — настоящие природные фильтры, очищающие воздух от вредных выбросов и пыли.

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