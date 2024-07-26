С Днем системного администратора 2025: лучшие открытки для поздравлений

Поздравьте знакомых специалистов с праздником

День системного администратора ежегодно отмечается в последнюю пятницу июля. В этом году праздник сисадминов выпадает на 25 июля. Специалисты этой сферы играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы интернета и других глобальных сетей.

День системного администратора впервые появился в США. Его инициатором стал Тед Кекатос — сисадмин из Чикаго, который предложил учредить профессиональный день в честь специалистов своей сферы. Впервые системных администраторов поздравили 28 июля 1999 года. Впоследствии этот праздник быстро получил распространение в других странах.

К празднику "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток, чтобы поздравить системных администраторов в этот день. Отправьте их знакомым специалистам — им будет приятно получить теплые слова в свой профессиональный день.

С Днем сисадмина 2025: открытки и картинки

Напоминаем, что в эту пятницу украинцы отмечают праздник — Успение святой Анны 2025. Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 25 июля, чтобы не спугнуть удачу. Также "Телеграф" сделал подборку открыток с именинами Анны и стихи ко Дню ангела 25 июля.