З Днем системного адміністратора 2025: найкращі листівки для привітань

Привітайте знайомих фахівців зі святом

День системного адміністратора щорічно відзначається в останню п'ятницю липня. Цього року свято сисадмінів припадає на 25 липня. Фахівці цієї сфери відіграють ключову роль у забезпеченні стабільної роботи Інтернету та інших глобальних мереж.

День системного адміністратора вперше з'явився у США. Його ініціатором став Тед Кекатос — сисадмін із Чикаго, який запропонував заснувати професійний день на честь спеціалістів своєї галузі. Вперше системних адміністраторів привітали 28 липня 1999 року. Згодом це свято швидко набуло поширення в інших країнах.

До свята "Телеграф" підготував добірку красивих листівок, щоби привітати системних адміністраторів цього дня. Надішліть їх знайомим фахівцям – їм буде приємно отримати теплі слова у свій професійний день.

З Днем сисадміну 2025: листівки та картинки

Нагадуємо, що цієї п'ятниці українці відзначають свято — Успіння святої Анни 2025. Раніше ми розповідали, що не можна робити 25 липня, щоб не відлякати удачу. Також "Телеграф" зробив добірку листівок з іменинами Анни та вірші до Дня ангела 25 липня.