День Андрея Первозванного по старому стилю: что нельзя делать 13 декабря
Один из самых любимых православных праздников украинцев отмечается по новому 30 ноября, а по старому — 13 декабря
В этот день, 13 декабря, по старому церковному стилю чтят Андрея Первозванного. Праздник посвящен памяти апостола Иисуса Христа Андрея, который был родным братом апостола Петра и первым из учеников призван Сыном Божьим. В ночь на 13 декабря молодые девушки гадали на жениха, однако церковь считает такие действия большим грехом.
"Телеграф" рассказывает о самых главных запретах Дня Андрея Первозванного 13 декабря, к которым следует прислушаться в этот день каждому христианину.
День Андрея Первозванного-2022 — что нельзя делать в этот праздник
- Вязать, шить, заниматься тяжелым трудом.
- Подметать пол веником, особенно беременным женщинам.
- Занимать деньги, иначе так в этот день заберете отрицательную энергетику владельца.
- Мыть руки и умываться холодной водой — можно заболеть.
- На праздничном столе не должно быть блюд из мяса, рыбы, яиц или молока, поскольку продолжается Рождественский пост, который заканчивается только 6 января.
- Хоть в народе в этот день гадают, это считается большим грехом.
