День Андрея Первозванного по старому стилю: что нельзя делать 13 декабря

В этот день, 13 декабря, по старому церковному стилю чтят Андрея Первозванного. Праздник посвящен памяти апостола Иисуса Христа Андрея, который был родным братом апостола Петра и первым из учеников призван Сыном Божьим. В ночь на 13 декабря молодые девушки гадали на жениха, однако церковь считает такие действия большим грехом.

День Андрея Первозванного-2022 — что нельзя делать в этот праздник

Вязать, шить, заниматься тяжелым трудом.

Подметать пол веником, особенно беременным женщинам.

Занимать деньги, иначе так в этот день заберете отрицательную энергетику владельца.

Мыть руки и умываться холодной водой — можно заболеть.

На праздничном столе не должно быть блюд из мяса, рыбы, яиц или молока, поскольку продолжается Рождественский пост, который заканчивается только 6 января.

Хоть в народе в этот день гадают, это считается большим грехом.

