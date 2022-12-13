День Андрія Первозванного за старим стилем: що не можна робити 13 грудня

Одне з найулюбленіших православних свят українців відзначається по новому 30 листопада, а по старому — 13 грудня

Цього дня, 13 грудня, за старим церковнім стилем вшановують Андрія Первозванного. Свято присвячене пам’яті апостола Ісуса Христа Андрія, який був рідним братом апостола Петра і першим з учнів покликаний Сином Божим. У ніч на 13 грудня молоді дівчата ворожили на нареченого, проте церква вважає такі дії великим гріхом.

День Андрія Первозванного 2025 — що не можна робити в це свято

В’язати, шити, займатися важкою працею.

Підмітати підлогу віником, особливо вагітним жінкам.

Займати гроші, інакше так цього дня заберете негативну енергетику власника.

Мити руки і вмиватися холодною водою — можна захворіти.

На святковому столі не повинно бути страв із м’яса, риби, яєць чи молока, оскільки триває Різдвяний піст, який закінчується лише 6 січня.

Хоча люди в цей день гадають, це вважається великим гріхом.

