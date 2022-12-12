Ворожіння на Андрія: чотири способи дізнатися ім'я свого судженого

Ніч на Андрія — чудовий час для ворожіння та народних обрядів

Згідно з новим церковним календарем День Андрія Первозванного відзначається 30 листопада. Однак багато хто відзначає за старим стилем — 13 грудня. У народі вірять, що ніч перед святом чарівна і в цей час можна передбачити свою долю. Тому ближче до вечора 12-го грудня дівчата збираються і ворожать на долю, кохання та нареченого.

Таролог miss.tarro78 поділилася добіркою класних і дуже простих способів, як дізнатися свою долю, які можна виконати в сучасних умовах. Вам не знадобиться нічого надприродного, лише щире бажання дізнатися про ім’я свого майбутнього чоловіка.

Ворожіння на ім’я нареченого в ніч на Андрія 13 грудня

У ніч із 12 на 13 грудня візьміть кілька цибулин, на кожній напишіть ім’я хлопця, і помістіть цибулини у воду. Яка цибулина перша проросте, від того й чекайте на запрошення заміж.

На Андрія треба вибігти на вулицю, зупинити першого зустрічного та спитати його ім’я. Вірять, що таке ім’я буде й у майбутнього чоловіка.

У ніч на 13 грудня покладіть під подушку мішечок з написаними на окремих папірцях чоловічими іменами (11 імен пишіть на свій розсуд, а один папірець залиште порожнім). Вранці витягніть одну з папірців. Яке ім’я представиться – так і зватимуть майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався порожній папірець, це означає, що ім’я нареченого поки що залишиться таємницею.

У миску налийте води, а на краях судини закріпіть шматки паперу з іменами. На середину води пустіть запалену свічку в човні з горіхової шкаралупи і чекайте, поки вона не припливе до одного з країв із чоловічим ім’ям. Той і стане вашим нареченим.

