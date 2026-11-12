Не вклеили новое фото в паспорт: в каких случаях могут оштрафовать

Для владельцев этих документов действуют общие правила и исключения военного времени

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В Украине паспорт-книжечка без фотографии, которую нужно вклеить по возрасту, по общему правилу становится недействительным. За проживание с таким документом предусмотрены предупреждение или штраф. Но для части паспортов действует исключение на период военного положения.

Когда нужно обновлять фотографию и в каких случаях просрочка влияет на действительность документа, рассказывает "Телеграф". Главное – учитывать, когда именно наступил срок вклеивания снимка.

Когда в паспорт нужно вклеивать фотографию

В паспорт гражданина Украины в форме книжечки вклеивают новые фотографии при достижении 25 и 45 лет. Для обращения за этой услугой предусмотрен месячный срок после дня рождения. Это правило касается именно бумажного внутреннего паспорта.

По общему порядку паспорт без фотографии, соответствующей возрасту владельца, считается недействительным. Само по себе наличие в книжечке старого снимка и читаемых персональных данных не заменяет обязательного обновления фотографии.

Если человек пропустил месячный срок и на него не распространяется специальное исключение, документ подлежит обмену на ID-карту. Поэтому последствия зависят не только от возраста владельца, но и от того, на какой период пришлась обязанность обновить снимок.

Какие паспорта остаются действительными во время войны

Особое правило распространяется на паспорта-книжечки, в которые не вклеили фотографию по достижении 25 или 45 лет, если срок вклеивания наступил в течение 30 дней до введения военного положения либо во время его действия. Такие документы сохраняют статус удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Для этой категории документов пропуск срока обновления фотографии сам по себе не делает паспорт недействительным. Поэтому автоматически относить любую книжечку без нового снимка к недействительным документам неправильно: сначала нужно определить, подпадает ли она под исключение.

Вклеивание возрастной фотографии в паспорт-книжечку – бесплатная услуга Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Обновить фотографию или обменять такой паспорт необходимо в течение 30 календарных дней после прекращения либо отмены военного положения. Специальное правило сохраняет действие документа на соответствующий период, но не отменяет обязанность привести его в порядок.

Когда возможен штраф и куда обращаться

За проживание по недействительному паспорту предусмотрены предупреждение или штраф от 17 до 51 гривны. Речь идет об административной ответственности именно за использование недействительного документа, поэтому штраф не возникает автоматически в день пропуска срока вклеивания фотографии.

Если книжечка остается действительной по специальному правилу военного времени, оснований считать ее недействительной только из-за отсутствия возрастного фото нет. Соответственно, сам этот пропуск не образует основания для штрафа за проживание по недействительному паспорту.

За вклеиванием фотографии обращаются в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, предоставляя паспорт и фотографии установленного образца. Если документ подлежит обмену из-за пропуска общего срока, оформляют ID-карту. Само вклеивание возрастной фотографии – бесплатная услуга.

Как сообщал "Телеграф", владельцам паспортов гражданина Украины образца 1994 года в форме книжечки необязательно их менять. Однако есть ряд случаев, когда это обязательно.