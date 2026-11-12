Символичный прокол в Кремле: Путин пересказал последний анекдот Януковича на посту президента

Эта шутка была сказана Януковичем спустя несколько дней после начала Евромайдана

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Президент России Владимир Путин на переговорах со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Москве переделал известный анекдот. Эту байку незадолго до своего краха в Украине публично рассказывал Виктор Янукович.

Об эпизоде на переговорах сообщает "Телеграф". Глава Кремля свою версию привязал к Украине, хотя сам же отметил, что данная шутка не имеет пространственной привязки.

Как Путин связал тумбочку с европейцами

По сюжету рассказанного Путиным анекдота, построившего коттеджи под Киевом жулика вызывают в НАБУ. На вопрос, откуда деньги, он отвечает, что взял их из тумбочки. Дальнейшие расспросы должны объяснить, кто ее наполняет.

Деньги туда кладет жена, но получает она их от мужа. Когда собеседник снова спрашивает мужчину, откуда он сам их берет, тот возвращается к первоначальному ответу – из тумбочки.

"Замкнутый круг. Вот и с европейцами то же самое!" – сказал Путин.

Что Янукович объяснял тем же анекдотом

Янукович использовал историю о тумбочке в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о бюджетных поступлениях. Тогда он обещал заложить в государственный бюджет на 2014 год реальные деньги. В его варианте вопросы задавали жене, которая не знала, кто пополняет запас денег.

"Спрашивают жену, где ты берешь деньги. Она говорит: "В тумбочке". Ей говорят: "А кто кладет деньги в тумбочку?". Она говорит: "Не знаю". Ей говорят: "Где ты берешь деньги?". Она отвечает: "В тумбочке", – рассказывал Янукович в ноябре 2013 года.

Повторение Путиным риторики Януковича выглядит не просто как кризис жанра или дефицит новых речевых заготовок у спичрайтеров Кремля, а как глубокий символизм. В истории авторитарных режимов попытки отшутиться от серьезных проблем банальными бытовыми байками часто свидетельствуют об отрыве власти от реальности. И если для Януковича анекдот про "тумбочку" стал своеобразным прологом к политическому фиаско и бегству, то его повторение Путиным лишний раз подчеркивает застой в кремлевской верхушке, которая не замечает приближения закономерного финала.

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