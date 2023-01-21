Именины Анатолия в 2025 году: все дни, когда Толик празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Толя

Имя Анатолий уверенно входит в 20-ку самых распространенных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Анатолия в течение года.

Значение имени Анатолий

У этого имени весьма интересное происхождение, — прежде всего, оно является производным от древнегреческого "анатоликос" или "анатоле", что переводится как "восточный", "восход солнца". Кроме того, Анатолия, — это историческое название полуострова Малая Азия, территории современной Турции, и Анатолием называли жителя этих земель.

Изначально имя Анатолий у славян было больше церковным и среди обычных людей стало распространено только во второй половине XIX века. В XX веке был пик его популярности, сейчас же оно входит примерно в 20 самых популярных в Украине.

Встречаются также формы Толя, Толян, Тоша, Толик, Толюня, Анатоль.

Когда День ангела Анатолия?

Всего Анатолии несколько раз в году празднуют свои Дни ангела по церковному календарю. Перечислим главные именины:

23 апреля, — Анатолий Никомидийский;

3 июля, — патриарх Константинопольский Анатолий и затворник Анатолий Печерский;

20 ноября, — Анатолий Никейский.

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