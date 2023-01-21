Именины Анатолия в 2025 году: все дни, когда Толик празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Толя
Имя Анатолий уверенно входит в 20-ку самых распространенных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Анатолия в течение года.
Значение имени Анатолий
У этого имени весьма интересное происхождение, — прежде всего, оно является производным от древнегреческого "анатоликос" или "анатоле", что переводится как "восточный", "восход солнца". Кроме того, Анатолия, — это историческое название полуострова Малая Азия, территории современной Турции, и Анатолием называли жителя этих земель.
Изначально имя Анатолий у славян было больше церковным и среди обычных людей стало распространено только во второй половине XIX века. В XX веке был пик его популярности, сейчас же оно входит примерно в 20 самых популярных в Украине.
Встречаются также формы Толя, Толян, Тоша, Толик, Толюня, Анатоль.
Когда День ангела Анатолия?
Всего Анатолии несколько раз в году празднуют свои Дни ангела по церковному календарю. Перечислим главные именины:
- 23 апреля, — Анатолий Никомидийский;
- 3 июля, — патриарх Константинопольский Анатолий и затворник Анатолий Печерский;
- 20 ноября, — Анатолий Никейский.
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