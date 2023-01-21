Іменини Анатолія у 2025 році: всі дні, коли Толік святкує День ангела
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Напевно, кожен має хоч одного знайомого Толю
Ім’я Анатолій впевнено входить до 20 найпоширеніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Анатолія протягом року.
Значення імені Анатолій
У цього імені дуже цікаве походження, — насамперед, воно є похідним від давньогрецького "анатолікос" або "анатолє", що перекладається як "східний", "схід сонця". Крім того, Анатолія — це історична назва півострова Мала Азія, території сучасної Туреччини, і Анатолієм називали мешканця цих земель.
Спочатку ім’я Анатолій у слов’ян було більше церковним і серед звичайних людей стало поширене лише у другій половині ХІХ століття. У XX столітті був пік його популярності, зараз воно входить приблизно до 20 найпопулярніших в Україні.
Трапляються також форми Толя, Толян, Тоша, Толік, Толюня, Анатоль.
Коли День ангела Анатолія?
Загалом Анатолії декілька разів на рік святкують свої Дні ангела за церковним православним календарем. Перерахуємо головні іменини:
- 23 квітня, — Анатолій Нікомідійський;
- 3 липня, — патріарх Константинопольський Анатолій та самітник Анатолій Печерський;
- 20 листопада, — Анатолій Нікейський.
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