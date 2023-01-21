Іменини Анатолія у 2025 році: всі дні, коли Толік святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одного знайомого Толю

Ім’я Анатолій впевнено входить до 20 найпоширеніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Анатолія протягом року.

Значення імені Анатолій

У цього імені дуже цікаве походження, — насамперед, воно є похідним від давньогрецького "анатолікос" або "анатолє", що перекладається як "східний", "схід сонця". Крім того, Анатолія — це історична назва півострова Мала Азія, території сучасної Туреччини, і Анатолієм називали мешканця цих земель.

Спочатку ім’я Анатолій у слов’ян було більше церковним і серед звичайних людей стало поширене лише у другій половині ХІХ століття. У XX столітті був пік його популярності, зараз воно входить приблизно до 20 найпопулярніших в Україні.

Трапляються також форми Толя, Толян, Тоша, Толік, Толюня, Анатоль.

Коли День ангела Анатолія?

Загалом Анатолії декілька разів на рік святкують свої Дні ангела за церковним православним календарем. Перерахуємо головні іменини:

23 квітня, — Анатолій Нікомідійський;

3 липня, — патріарх Константинопольський Анатолій та самітник Анатолій Печерський;

20 листопада, — Анатолій Нікейський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які рослини за народними прикметами суворо заборонено вирощувати вдома.