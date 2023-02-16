Именины Степана в 2025 году: все дни, когда Стёпа празднует День ангела

Именно Степаном звали батька нашего Бандеру

Имя Степан весьма древнее и распространенное в Украине, пусть на сегодня и не самое популярное. "Телеграф" решил рассказать, каково происхождения этого имени и когда все именины Степана в году.

Значение имени Степан

Изначально имя Степан произошло от древнегреческого "стефанос", что переводится как "диадема", "венец", "корона". Стоит при этом отметить, что согласно мифологии венцы и диадемы вляются классическими атрибутами верховной богини брака Геры.

Интересно, что в других странах более популярны такие формы имени как Стивен, Стефан, Штефан, Этьен, Иштван, Эстебан. Встречаются также такие разговорые формы имени Степан как Стефко, Стецько, Стець, Штефко, Степанко, Степаня, Степа, Стеша, Стеня.

Среди Степанов, которые известны каждому украинцу, можно вспомнить националиста Степана Бандеру и харьковского кота-звезду соцсетей Степана. Также достойны упоминания певец Степан Гига, картограф Степан Рудницкий, живописец Степан Кобылянский, писатель Степан Процюк и многие другие.

Когда День ангела Степана?

Носители имени Степан празднуют именины более двадцати раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Степана, пожалуй, отмечаются 27 декабря, когда церковью почитается святой Стефан Первомученник. Также его память чтут 2 августа и 15 сентября.

А 28 ноября чтят память преподобмученика Стефана Нового Константинопольского.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по народным приметам строго запрещено дарить мужчинам на праздники.